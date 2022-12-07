Patronların aklındaki asgari ücret ne kadar? 600 dolar olmalı diyen de var ama 9 bin TL'de mutabakat!

Asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirleniyor. İlk toplantı bugün saat 14:00'te başlayacak. İkinci Toplantı ise 14 Aralık'ta... Ancak işveren kesiminin aklındaki zamlı asgari ücret ne kadar? Asgari ücretin Ocak'ta 1 bin lira olmasını isteyen patron da var genel beklenti yaklaşık 9 bin TL asgari ücret yönünde...

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Türkiye asgari ücret görüşmelerine kilitlendi. İşveren ve işçi temsilcileri farklı platformlarda asgari ücrete ilişkin beklentilerini, taleplerini açıklamaya başladı. Türk-İş en az 7 bin 875 liradan pazarlığa başlayacağını açıklarken, iş dünyası temsilcilerine akıllarındaki asgari ücretin ne kadar olduğu soruldu. Genel beklenti, 9 bin TL civarında bir asgari ücret yönünde çıktı. İşte Bloomberg HT'nin patronlardan aldığı cevaplar...

Asgari ücret 500-600 dolar olmalı...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe üretici ve ihracatçının rekabetçiliğini kaybetmemesi için asgari ücretin 500-600 dolar %yaklaşık 11 bin TL) seviyelerini görmemesi gerektiğini ifade etti. Benzer mesajlar farklı iş örgütü temsilcilerinden geldi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan

- Asgari ücret açıklanan yıllık enflasyonun üstüne bir miktar refah payı ilave edilerek artırılabilir.

BMD Başkanı Sinan Öncel

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel "Asgari ücret resmi enflasyonun altında olmamalı." dedi.

Düşük asgari ücret barışı bozar

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Asgari ücreti 8 bin-8 bin 500 TL arasında bekliyoruz. Bu şekilde de gelmesi gerekiyor. Aksi durum çalışanların mutsuz olmasına neden olur. Bu durum iş barışına da yansıyor."

İşadamına maliyeti de dikkate alınmalı

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Asgari ücret artışında yıllık enflasyon oranından Temmuz ayında yapılan ara zam çıkarılarak bir hesaplama yapılmalı. Asgari ücrette iş insanları için toplam maliyet de dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

Artış enflasyon kadar olmalı

TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Başkanı Alper Kanca, "Asgari ücrette artış enflasyon oranında olmalı." cevabı verdi. Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler de, "Asgari ücrette artış oranı enflasyonla aynı düzeyde olmalı" dedi.

10 bin TL'nin altında olmayacak

UTİKAD Başkan Yardımcısı Emre Eldener, "Asgari ücret 10 bin TL'nin altında olmayacaktır. Bizim beklentimiz asgari ücretin 10-12 bin TL arasında bir yerde kararlaştırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

ÜFE'ye göre mi TÜFE'e göre mi?

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Asgari ücrette seviyenin sürdürülebilir bir seviye olması önemli. Asgari ücrette tüketici fiyatlarına göre mi, yoksa üretici fiyatlarına göre mi hesaplama yapacağız. Bu zor bir karar." dedi.

İhracata zarar vermeyecek seviyede...

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, "Asgari ücret için mutfak enflasyonu dikkate alınmalı. Belirlenen seviye ihracat seferberliğine zarar vermeyecek bir seviye olmalı" diye konuştu.

İki taraf için de dengeli olmalı

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç,

"Asgari ücrette artış enflasyon oranında olmalı ama burada iki taraf arasındaki dengenin de gözetilmesi gerekir."

8 bin 500 lira iki taraf için de...

İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, "Açıklanan enflasyon rakamına yakın oranda bir artış uygun olacaktır" derken, Er-Bakır AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, "Daha önce de bahsettiğimiz vergi dilimlerinin de ayarlanmasıyla 7 bin 500-8 bin 500 TL aralığının kabul edilebilir bir seviye olduğunu ve iki tarafı da rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum."

Fazla olursa işten çıkarmalar başlar

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, "Enflasyon oranı ne çıkarsa, asgari ücretteki artışın bu oranın bir miktar üzerinde olması her iki taraf için de olumlu olacaktır." dedi. Elin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı ise, "Enflasyona yakın bir oran daha olmalı. Çalışanları mağdur etmeyecek bir rakam olmalı. Ancak asgari ücret için son 6 aylık enflasyon değerlendirilirse daha doğru olur. Eğer bir yıllık oran alınırsa 6 ay sonra işten çıkarmalar başlar." uyarısı yaptı.

Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, "Benim beklentim asgari ücretin 8 bin TL olması yönünde. Bunun da çalışanların hakettiği bir seviye olduğunu düşünüyorum" dedi.