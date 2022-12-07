Eşini demir çubukla öldüren sanığın cezası belli oldu

Ankara'da deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili Kandilli'den açıklama var...

Nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı belli oldu

Petrol fiyatları öyle böyle çakılmadı! En son bu rakamı 7 Ocak 2022'de gördü büyük çöküş