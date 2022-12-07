Eşini demir çubukla öldüren sanığın cezası belli oldu

Antalya'da eşini demir çubukla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Abone ol
Antalya'da eşini öldüren tutuklu sanığa, ömür boyu hapis cezası verildi. Emrah Akgül geçen yıl aralık ayında tartıştığı eşi 31 yaşındaki Rukiye Akgül'ü başına demir çubukla vurarak öldürdü.
Polise teslim olan Emrah Akgül tutuklandı.
Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık, eşine yönelik daha önce saldırısının olmadığını söyledi.
Mahkeme, sanık Emrah Akgül'e ''Eşi kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.