BIST 4.984
DOLAR 18,64
EURO 19,57
ALTIN 1.062,46
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Arda Güler krizini çözdü! Anlaşma sağlandı: Gençlerbirliğine dev paket!

Fenerbahçe Arda Güler krizini çözdü! Anlaşma sağlandı: Gençlerbirliğine dev paket!

Fenerbahçe, gösterdiği performansla Avrupa futbolunun yeni süper yıldızı olmaya aday Arda Güler için harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetim genç yeteneğin Gençlerbirliği'nde bulunan bonservisinin yüzde 20'lik payını almak için Ankara ekibiyle anlaştı. Pay için 2.5 milyon euro ödeme yapacak Fenerbahçe ayrıca birçok futbolcusunu Gençlerbirliğine kiralık olarak gönderecek. İşte detaylar...

Abone ol

Arda Güler'i yetiştiren kulüp olan Gençlerbirliği sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkına sahipti. Bu hakkın devri adına bir süredir devam eden görüşmelerde sona varıldı. Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş arasında prensip anlaşmasına varıldı.

2.5 milyon euro verilecek
Anlaşmaya göre; Fenerbahçe, 2.5 milyon euro ücret verecek. Zor durumdaki başkent ekibine Lemos, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir ve bazı U19 Takımı oyuncularının içinde yer aldığı 5-6 futbolcu kiralık sunulacak, ücretleri de karşılanacak. İlerleyen günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Niyazi Akdaş'ın bir araya gelip kesin anlaşmaya varması bekleniyor.

Dev gelir olabilirdi
Önceki anlaşmaya göre Arda'nın örneğin 30 milyon euroya satılması halinde Gençlerbirliği'ne 6 milyon euro verilecekti. Şimdi tüm gelir sarı-lacivertlilere kalacak. Başkent ekibinin kiralık oynatacağı gençler de tecrübe kazanacak.

4 gole katkı yaptı
17 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla görev yaptığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Dönmez net konuştu doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Bakan Dönmez net konuştu doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
Asgari ücret için rakam açıklandı! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuştu...
Asgari ücret için rakam açıklandı! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuştu...
Behzat Ç. 4 yıl aradan sonra geri döndü: İlk bölümünü birlikte izlediler!
Behzat Ç. 4 yıl aradan sonra geri döndü: İlk bölümünü birlikte izlediler!
Nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı belli oldu
Nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı belli oldu
Petrol fiyatları öyle böyle çakılmadı! En son bu rakamı 7 Ocak 2022'de gördü büyük çöküş
Petrol fiyatları öyle böyle çakılmadı! En son bu rakamı 7 Ocak 2022'de gördü büyük çöküş
Engelli çocukla dalga geçip, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü
Engelli çocukla dalga geçip, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü
AK Parti'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Tam bir basiretsizlik haddini aşmaktır
AK Parti'li Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Tam bir basiretsizlik haddini aşmaktır
İYİ Parti'den 'yoğun bakımlık eden yumruk' kararı! İYİ parti TBMM Genel Kurulu'na girmeyecek
İYİ Parti'den 'yoğun bakımlık eden yumruk' kararı! İYİ parti TBMM Genel Kurulu'na girmeyecek
Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akılalmaz oyun kapılara çarpı atıp alevi...
Kocasının eve dönmesini isteyen kadından akılalmaz oyun kapılara çarpı atıp alevi...
MHP eski İl Başkanı erkek çocuğa cinsel istismardan beraat etti! Mahkeme 'Çocuğun rızası var' dedi
MHP eski İl Başkanı erkek çocuğa cinsel istismardan beraat etti! Mahkeme 'Çocuğun rızası var' dedi
Emine Erdoğan ‘Afrika Evi’ programına katıldı
Emine Erdoğan ‘Afrika Evi’ programına katıldı
Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı
Bursa'da 21 lise öğrencisi zehirlendi soruşturma başlatıldı