Fenerbahçe Arda Güler krizini çözdü! Anlaşma sağlandı: Gençlerbirliğine dev paket!

Fenerbahçe, gösterdiği performansla Avrupa futbolunun yeni süper yıldızı olmaya aday Arda Güler için harekete geçti. Sarı-Lacivertli yönetim genç yeteneğin Gençlerbirliği'nde bulunan bonservisinin yüzde 20'lik payını almak için Ankara ekibiyle anlaştı. Pay için 2.5 milyon euro ödeme yapacak Fenerbahçe ayrıca birçok futbolcusunu Gençlerbirliğine kiralık olarak gönderecek. İşte detaylar...

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Arda Güler'i yetiştiren kulüp olan Gençlerbirliği sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkına sahipti. Bu hakkın devri adına bir süredir devam eden görüşmelerde sona varıldı. Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş arasında prensip anlaşmasına varıldı.

2.5 milyon euro verilecek

Anlaşmaya göre; Fenerbahçe, 2.5 milyon euro ücret verecek. Zor durumdaki başkent ekibine Lemos, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir ve bazı U19 Takımı oyuncularının içinde yer aldığı 5-6 futbolcu kiralık sunulacak, ücretleri de karşılanacak. İlerleyen günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Niyazi Akdaş'ın bir araya gelip kesin anlaşmaya varması bekleniyor.

Dev gelir olabilirdi

Önceki anlaşmaya göre Arda'nın örneğin 30 milyon euroya satılması halinde Gençlerbirliği'ne 6 milyon euro verilecekti. Şimdi tüm gelir sarı-lacivertlilere kalacak. Başkent ekibinin kiralık oynatacağı gençler de tecrübe kazanacak.

4 gole katkı yaptı

17 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla görev yaptığı 13 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.