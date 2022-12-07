Atilla Sertel'in küfrü meclisi karıştırdı! CHP'li isimden trajikomik savunma...

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, bir tartışma esnasında küfürlü ifadeler kullandı. Küfrün kime edildiği ise sonradan oraya çıktı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bütçe görüşmelerine CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in ettiği küfür damga vurdu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş kürsüde konuşurken, Meclis karıştı. Kavganın nedeni Mustafa Şentop'un 5 dakika ara vermesinden sonra anlaşıldı.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in sinkaflı küfür ettiği anlaşıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Atilla Sertel'i kınayan oylamayı yaptı... Sertel kınama alınca, Engin Özkoç ve Özgür Özel savunmaya geçti. İşte bu savunma, CHP'li vekilin aslında kendi kendine küfür ettiği anlaşıldı. HDP'li Meral Danış Beştaş da Sertel'ın kınanması yönünde oy kullandı. Öte yandan CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert konuşmasıyla adeta Meclis'i salladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis'e gelmemekle eleştirdi...

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