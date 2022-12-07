BIST 4.980
DOLAR 18,64
EURO 19,58
ALTIN 1.062,47
HABER /  POLİTİKA

Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'gazi Meclis' tepkisi: ABD'den danışman getirmekten daha büyük gaftır

Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'gazi Meclis' tepkisi: ABD'den danışman getirmekten daha büyük gaftır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi 'Gazi' olarak tanımamasına gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin Cevizoğlu, " '15 Temmuz bir tiyatrodur' demişti. O yüzden meclisin bombalanmasına inanmamıştı." dedi

Abone ol

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları." sözlerini CNN Türk'te değerlendirdi.

Cevizoğlu,"Buradan şunu da kast ediyor, defalarca bunu söyledi. Onun da bir tiyatronun parçası olduğunu düşünüyordu. 'Siz buna Gazi Meclis diyemezsiniz' demek istiyor." ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ü bilmiyor"

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, "Kendi bilgilerimden şüpheye düştüm. Bu tam bir skandal. 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diyen Kılıçdaroğlu'nun Atatürk ile ilgili çok temel bir şeyi bilmediği ortaya çıktı. Sakarya Savaşı'nın nerede yapıldığını bilmediği de ortaya çıkmıştı. Danışmanları da bir şey bilmiyor gibi. Atatürkçü olmayan Atatürkçüler bize ders vermeye çalışanlar, onların etkisinde kalmış. Kendisi de bilmiyor Atatürk'ü. Kemal Bey'in bunu bilmemesi, Atatürk'ün meclisi bir diktatör konumuna getirmesi tam bir skandaldır, gaftır. ABD'den danışman getirmekten daha büyük gaftır. Önce bir Atatürkçülük eğitimi alması gerekiyor. Ben böyle bir şey duymadım nutkum tutuldu. Ben ağır konuşmamak için bu kdar konuşayım." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İş arkadaşını ısırmak tazminatsız kovulma nedeni
İş arkadaşını ısırmak tazminatsız kovulma nedeni
Şahan Gökbakar "politik duruşum yok" diyerek açıkladı: "Muhalefet partilerinden de haz etmiyorum"
Şahan Gökbakar "politik duruşum yok" diyerek açıkladı: "Muhalefet partilerinden de haz etmiyorum"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gazi meclis' açıklaması meclisi karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gazi meclis' açıklaması meclisi karıştırdı
Sırp taraftarın öldürülmesi davasında karar
Sırp taraftarın öldürülmesi davasında karar
Meclis'te yumruklu saldırı! İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı
Meclis'te yumruklu saldırı! İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı
Patronların aklındaki asgari ücret ne kadar? 600 dolar olmalı diyen de var ama 9 bin TL'de mutabakat!
Patronların aklındaki asgari ücret ne kadar? 600 dolar olmalı diyen de var ama 9 bin TL'de mutabakat!
Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri Ocak ayında kadrolu olmak istiyor
Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri Ocak ayında kadrolu olmak istiyor
CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı! Türkiye'de ortalama sefalet ücreti belirleniyor
CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı! Türkiye'de ortalama sefalet ücreti belirleniyor
Atilla Sertel'in küfrü meclisi karıştırdı! CHP'li isimden trajikomik savunma...
Atilla Sertel'in küfrü meclisi karıştırdı! CHP'li isimden trajikomik savunma...
Eşini demir çubukla öldüren sanığın cezası belli oldu
Eşini demir çubukla öldüren sanığın cezası belli oldu
Beşiktaş'ta Miha Zajc sesleri! Şenol Güneş onayı verdi görüşmeler başladı!
Beşiktaş'ta Miha Zajc sesleri! Şenol Güneş onayı verdi görüşmeler başladı!
Ankara'da deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili Kandilli'den açıklama var...
Ankara'da deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili Kandilli'den açıklama var...