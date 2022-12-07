Şahan Gökbakar "politik duruşum yok" diyerek açıkladı: "Muhalefet partilerinden de haz etmiyorum"

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, TV100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un konuğu oldu. Yeni filmi Recep İvedik 7 ve kendisi ile ilgili birçok konuya açıklık getiren Şahan Gökbakar'ın “Benim bir politik duruşum yok, muhalefet partilerinden de haz etmiyorum" sözleri ise programa damga vurdu. İşte 42 yaşındaki ünlü ismin yaptığı birbirinden özel açıklamaları....

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Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katılan Komedyen Şahan Gökbakar çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Benim bir politik duruşum yok, muhalefet partilerinden de haz etmiyorum. Benim Türkiye için hissettiklerimi temsil eden bir parti görmedim" diyen ünlü isim kendisine gelen birçok eleştiriye de cevaplar verdi. İşte Şahan Gökbakar'ın programdan öne çıkan açıklamaları....

Candaş Tolga Işık’ın "Recep’in numarası ne?” sorusuna yanıt veren komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, “Bizde bilmiyoruz tahmin ettiğimiz bazı şeyler var. En önemli şey samimiyet diyebiliriz. Recep karakterinin içinde barındırdığı dinamikler aslında birçok insanın içinde barındırdığı dinamikler” dedi.

Recep İvedik karakterini ileride başka bir oyuncuya bırakabileceğini de ilk defa açıklayan Gökbakar, "Recep İvedik'i başka birine devredebilirim. Aklımda bir isim var çok başarılı oynayabilir. Seriyi ne zaman tamamlarız ona net bir rakam veremem ama 15 diyeyim" dedi.

“Birçok sebebi var”

Recep İvedik 7’nin neden sinemaya girmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Şahan Gökbakar, “Birçok sebebi mesela 2019’lu yıllarda yaşadığımız sinemacılarla mısır polemiği. Pandemi döneminde insanların daha çok evde vakit geçirmesi etken oldu, ekonomik koşullar etken oldu” yanıtını verdi.

“Yavaşlayacaktır ama kaybolmayacaktır”

Gökbakar, “Dijital platformlar sinemanın sonunu getirecek mi?” sorusuna ise “Dünya böyle giderse olabilir ama sinemanın da ayrı bir keyfi var, yavaşlayacaktır ama kaybolmayacaktır” dedi.

"Güldür Güldür var ama o da şimdi..."

Televizyonlarda komedi içeriğinin çok kalmadığını da ifade eden Gökbakar, televizyonda izleyebileceği bir şeyin olmadığını belirtti. Gökbakar, sözlerinin devamında “Televizyonlarda komedi içeriği çok kalmadı Güldür Güldür var ama o da şimdi siyasi mizah yapmaya başladı, ihtiyaç demek ki o yönde. Yeni jenerasyon YouTube üzerinden ilerlemeye yöneldi. Dolayısıyla televizyonlarda para getiren şeylere yönelindi” ifadelerini kullandı.

"Hiçbir senaryo ekibi yok"

Filmlerinin yazılış hikayesine ilişkin açıklama yapan Gökbakar, "Hiçbir senaryo ekibi yok, Togan’la beraber toplantılar yapıyoruz. Evde toplanıyoruz, genelde Togan’ın evi oluyor bütün gün konuşuyoruz" dedi.

Recep İvedik nasıl doğdu?

Recep İvedik karakterinin doğuş hikayesini anlatan Şahan Gökbakar, “Televizyonda kariyerim bitmek üzere, yaz sezonuna giriyoruz düşün yeni sezon belli değil… Ben abi dedim ki, ‘Gel bir sinema filmi yapalım’. Ne yapalım derken açtık biz Youtube’u en fazla izlenen skecimiz hangisi diye. O zaman verecek Recep İvedik yapalım dedik. Bu veriler bizi buna itti” ifadelerini kullandı.

Recep İvedik neden eleştiriliyor?

Recep İvedik karakterinin eleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar, “Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu… Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya zor yani. Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün… Demek ki var bir hikmeti… Osuruyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kendi osuruğunuzu kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikaye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikayeyi üretmek” dedi.

Recep İvedik 7 filminin konusu ne?

9 Aralık’ta vizyona girecek olan Recep İvedik 7 filminin konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar, “Amaç bir film üzerinden muhalefet yapmak değil. Ben Twitter’da düşüncelerimi yazarak da kimine göre muhalifim kimine göre de yandaşım… Herkes bir şey söylüyor ama benim Twitter’daki duruşum net. Doğruya doğru derim. Kendi gördüğüm kadarıyla. Recep İvedik, bu ülkede yaşıyor ya ekonomik gidişattan mustarip oluyor ister istemez. Ufak bir evi var. 900 lira fatura gelince cinnet geçiriyor. Nurullah yetişiyor ve o sırada ‘Babaannemin sandığını aç, gaz lambası yakacağım’ diyor. O sırada bir tapu buluyor ve burası köy ‘Ee biz de gidelim mi?’ diyerek köye gidiyorlar. Köyde ormanları yok edeceğini düşündükleri projenin toplantısı var. Toplantıya giriyorlar ve serüven başlıyor” ifadelerini kullandı.

Gökbakar ayrıca, “Recep İvedik 7 güzel bir film oldu. Rahmetli Kemal Sunal’ın yaptığı tarzda da halkın sorunlarına değinen bir hikayesi oldu” dedi.

En beğendiği komedyenler kim?

Gökbakar, aynı zamanda Gibi dizisinde övgü ile bahsetti. Gökbakar, Gibi dizisini başarılı bulduğunu söyledi. Gökbakar ayrıca, Konuşanlar programıyla büyük hayran kitlelerine ulaşan Hasan Can Kaya’yı da başarılı bulduğunu belirtti.

Şahan Gökbakar’ın orman yangınlarına tepkisi

İhmal yüzünden yangının büyük bir alanı yaktığını belirten Şahan Gökbakar, “Böyle büyük bir yangının olacağı öngörülüp tahmin edilseydi, o hazırlık elimizde olsaydı ülkece daha az bir alan yanardı kuşkusuz” dedi.

Gökbakar sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“35 kilometre ötede başlayan yangın 8 gün sonra 35 kilometre ileriye geliyorsa müdahalesizce köyleri yaka yaka geliyorsa o zaman bir sıkıntı var yani. Sürekli rüzgâr esmiyor. Ben yayın yaptığımda iki dağ arkada yangın var diyorum üç gün sonra bir dağ yamacına geldi diyorum… İki saat sonra o yayını yaptığım yer yanıyor. Burada kimse durdurmuyor. Orada artık benim sinirlerim bozuldu. O dakikadan itibaren müdahale edilmeye başlandı. Bu kadar ses çıktı bir şeyler yapalım dedi herkes. Yayını yaptığım iki buçuk kilometre ötede söndü yangın. Biz orada durdurabildik işi” ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana 'naber tombişim?' dedi'

Gökbakar ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kere görüştüğünü belirterek, "‘Naber tombişim?’ dedi bana, garip geldi. İlk tanıştığın birine bunu söyler misin? ‘İyiyim, siz nasılsınız?’ dedim. Tombiş olarak öyle cevap verdim. Bu anı var dedim. 'İyi bunu anlatır mısınız' dediler. İyi anlatırım dedim. Anlattım, aradan 8 ay geçti, Gezi oldu. Bunun montajını Gezi’den 4 ay sonra yayınladılar. Anladın mı şimdi?" diye konuştu.

"Benim bir politik duruşum yok"

Yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması gerektiğini ifade eden Gökbakar, ayrıca politik bir duruşunun olmadığını da belirtti. Gökbakar, “Benim bir politik duruşum yok, muhalefet partilerinden de haz etmiyorum. Benim Türkiye için hissettiklerimi temsil eden bir parti görmedim. Ben Şahan olarak tek tabancayım. Filmlerime de içinde bulunduğum atmosfer yansıyor” dedi.

Şahan Gökbakar, siyasi mesajları neden paylaşıyor?

Siyasete bir yaş sınırı getirilmesini ifade eden Gökbakar, “Bugün siz bir şirketin başına 85 yaşında CEO getirir misiniz? Getirmezsiniz. Maksimum 50-55… Genç trendleri takip edecek hem de tecrübesi olacak diye. Bundan daha büyük bir şirket var mı? Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. İnsanlar büyük hizmetler verir ve yaşlanır. Ehliyetini alıyorsun araba kullandırtmıyorsun ama devleti yönetiyor. Bu olacak iş mi? Bir yaş sınırı olması lazım bence” dedi.

Şahan Gökbakar’ın Cumhurbaşkanı Adayı olur mu?

Adaylık konusunda hayal ettiğini birinin olmadığını belirten Şahan Gökbakar, “Olay bizim hayalimizde değil. Altılı masa bir karar verirse artık bir aday çıkar diye düşünüyorum. Zaten Tayyip Bey aday olduğunu söyledi. Altılı masa bir aday çıkartacak bir de Erkan Baş’ın bir oluşumu var. Süreç ne gösterirse ben de o kabine girdiğim zaman önümdeki oy pusulasına bakacağım. Bakacağım, kararı vereceğim ve bir yere basacağım” ifadelerine yer verdi.