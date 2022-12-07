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Meclis'te yumruklu saldırı! İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

Meclis'te yumruklu saldırı! İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs, normal servise alındı. 

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AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs, servise alındı.  İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İyi Partili Örs'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız!" açıklamasını yaptı. 

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