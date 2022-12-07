Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gazi meclis' açıklaması meclisi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmada "Bırakın bu gazi ayaklarını" sözleri bir anda meclisi karıştırdı. AK Partili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'na FETÖ ağzı suçlamasında bulundu.Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, TBMM'nin GAZİ ünvanını kabul etmedi, AK Patililere "Bırakın bu gazi ayaklarını" dedi.
15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi FETÖ'cüler tarafından bombalanmıştı. O gece Bekir Bozdağ meydan okumuş, FETÖ'ye geçit verilmeyeceğini belirtmişti. FETÖ hain darbe girişimi önlendikten sonra, TBMM'ye gazi ünvanı verilmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bütçe konuşmasında rest çekti, gazilik ünvanını kabul etmedi... AK partililer Kılıçdaroğlu'nun bu tutumuna tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'na FETÖ ağzı suçlamasında bulundu.
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