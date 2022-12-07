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Sırp taraftarın öldürülmesi davasında karar

Sırp taraftarın öldürülmesi davasında karar

Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasındaki THY Avrupa Ligi maçı öncesi çıkan olayda Sırp taraftar Marko Ivkoviç'in hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan sanık Kadri Aktaş, Yargıtayın verdiği iki bozma kararının ardından 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

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Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadri Aktaş ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 5 Ekim'de verdiği bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Olayda hayatını kaybeden Marko Ivkoviç'in annesi Roza Ivkoviç ve ablası Bojana Jankeliç'in avukatı Rufayi Taştan, "Görüntüler incelendiğinde müvekkilin sanığa yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığı sabittir. Görüntülerin yeniden incelenmesini talep ediyoruz. Müvekkillere haksız tahrik indirimini açıklayamıyoruz. Ceza artırılsın." dedi.

Söz alan Kadri Aktaş da 9 yıldır tutuklu olduğunu dile getirerek, "3-4 kişinin saldırısına uğradım. Elimde çakı vardı. Ben yerdeyken maktule bıçağı salladığımı hatırlıyorum. Dişlerim kırıldı. Bu süreçte yakınlarımı kaybettim, cenazelerine dahi katılamadım. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Aktaş'ı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezayı 15 yıl hapse indirdi.

Olayın geçmişi

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Ekim 2015'te verdiği kararda, sanıklar Volkan Sarı, Gökhan Yıldız, Yusuf Velioğlu, Atakan Bodan, Serhan Yücel Aydoğmuş ve Çağatay Hız'ın "kasten öldürmeye iştirak" suçundan mahkumiyetlerine yeterli kanaat verici, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine hükmetmişti.

Tutuklu sanık Kadri Aktaş'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezayı 25 yıla indirmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olayda sanığın yaralanması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmadan ceza verildiği gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Bozma sonrasında mahkeme, ikinci kararında da haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve eylemin yoğunluğunu dikkate alarak sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verdiği 16 yıl hapis cezasını takdiri indirimle 13 yıl 4 aya düşürmüştü.

Yeniden dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, haksız tahrik indirimi yapılırken azami oranda ceza belirlenmesi gerektiğini, ancak mahkemenin eksik ceza tayini yaptığını belirterek, kararı bozmuştu.

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