20 yaşındaki genç kızın yaptığı şok etti! Komşular sesi duyup kapıya çıkınca...

İstanbul Kağıthane’de 20 yaşındaki genç kız, alt katında oturan halasının evinin kapısını çilingirle açtırıp içeriden 20 bin lira çaldı. Sesleri duyan komşularına da şüphe çekmemek için telefonunu unuttuğunu söyledi. Halası eve geldiğinde kapı açıktı ve parası yoktu. Genç kız, halasının şikayeti üzerine yakalandı.

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İSTANBUL Kağıthane'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Selin Su C., geçen cumartesi günü alkol almış ve eve taksiyle gelmişti. Halası ile de aynı apartmanda oturuyordu. 61 yaşındaki halası Teberik C.,'yi sürekli gözetleyen genç kız, halası saat 19.00 civarında evden çıkınca akılalmaz planını uygulamaya koymak için harekete geçti.

İçeride cep telefonunu unuttuğunu söyledi

Selin Su, alt katında oturan halasının dairesine girip hırsızlık yapacaktı. Bunun için çilingir çağırdı. Dakikalar sonra sesler gelince komşuları ne olduğunu öğrenmek için kapıya çıktı. Genç kız komşulara içeride cep telefonunu unuttuğunu, bu yüzden kapıyı açtırmaya çalıştığını söyledi. Bu yüzden şüphe çekmemişti. Ardından dakikalar süren uğraş sonucu kapı açıldı. İçeriye giren genç kız, buradan 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

Eve gelince kapısı açıktı, parası çalınmıştı

Olayın ardından eve dönen halası, kapının açıldığı ve parasının yerinde olmadığını görünce hemen telefona sarıldı ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Bina sakinlerinin de ifadesine başvuruldu. Olay saatinde kapının önünde çilingir olduğunu ve başında da Selin Su C.’nin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane polisi, olayı gerçekleştiren genç kızın Selin Su C. olduğunu tespit etti. Çalışmalar sürdüğü esnada Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, önceki gün genç kızın Taşocağı Caddesi üzerinde olduğunu belirledi.

Suçunu itiraf etti

Hemen harekete geçen polis ekipleri, genç kızı yakalayarak gözaltına aldı. Selin Su adlı kız, olayı çilingirle kapıyı açtırarak gerçekleştirdiğini itiraf etti. Burada ifadesi alınan genç kızın, aynı zamanda “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.

Selin Su ifadesinde alkol aldığını ve eve taksiyle geldiğini; önce üst kattaki evine çıktığını ancak halasının evinde cep telefonunu unuttuğu için çilingir çağırarak eve girdiğini söyledi.

Emniyette “evden hırsızlık”, “konut dokunulmazlığı ihlali” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapılan Selin Su C., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan genç kızın halası Teberik C.’nin yakını ise olayla ilgili İHA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.