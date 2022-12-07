BIST 4.984
DOLAR 18,64
EURO 19,57
ALTIN 1.062,46
HABER /  DÜNYA

Malezya Başbakanı Enver İbrahi, Bilal Erdoğan'ı kabul etti!

Malezya Başbakanı Enver İbrahi, Bilal Erdoğan'ı kabul etti!

MALEZYA Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'ı makamında kabul etti.

Abone ol

Bilal Erdoğan, dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ICYF ve Malezya Ulusal Gençlik Konseyi tarafından düzenlenen "Yeni Konjonktürde Asya-Pasifik Ülkeleri ve Malezya Gençliği" konulu programa katıldı.

Programın ardından Bilal Erdoğan ve ICYF Başkanı Taha Ayhan, Malezya'nın yeni Başbakanı Enver İbrahim'i makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Enver İbrahim, görüşmede, Türkiye ile Malezya arasında özellikle kültürel anlamda işbirliklerinin yeni dönemde daha da güçlenmesi için çaba sarf edeceğini belirtti.

Öte yandan, Enver İbrahim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu buluşmayı, "Dün Kuala Lumpur'a ziyarette bulunan kardeşim Bilal Erdoğan'ı kabul ettim, inşallah Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler güçlenmeye devam edecek." sözleriyle duyurdu.

Enver İbrahim, 24 Kasım'da Başbakan seçilerek göreve başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'gazi Meclis' tepkisi: ABD'den danışman getirmekten daha büyük gaftır
Hulki Cevizoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'gazi Meclis' tepkisi: ABD'den danışman getirmekten daha büyük gaftır
İş arkadaşını ısırmak tazminatsız kovulma nedeni
İş arkadaşını ısırmak tazminatsız kovulma nedeni
Şahan Gökbakar "politik duruşum yok" diyerek açıkladı: "Muhalefet partilerinden de haz etmiyorum"
Şahan Gökbakar "politik duruşum yok" diyerek açıkladı: "Muhalefet partilerinden de haz etmiyorum"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gazi meclis' açıklaması meclisi karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gazi meclis' açıklaması meclisi karıştırdı
Sırp taraftarın öldürülmesi davasında karar
Sırp taraftarın öldürülmesi davasında karar
Meclis'te yumruklu saldırı! İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı
Meclis'te yumruklu saldırı! İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı
Patronların aklındaki asgari ücret ne kadar? 600 dolar olmalı diyen de var ama 9 bin TL'de mutabakat!
Patronların aklındaki asgari ücret ne kadar? 600 dolar olmalı diyen de var ama 9 bin TL'de mutabakat!
Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri Ocak ayında kadrolu olmak istiyor
Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri Ocak ayında kadrolu olmak istiyor
CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı! Türkiye'de ortalama sefalet ücreti belirleniyor
CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı! Türkiye'de ortalama sefalet ücreti belirleniyor
Atilla Sertel'in küfrü meclisi karıştırdı! CHP'li isimden trajikomik savunma...
Atilla Sertel'in küfrü meclisi karıştırdı! CHP'li isimden trajikomik savunma...
Eşini demir çubukla öldüren sanığın cezası belli oldu
Eşini demir çubukla öldüren sanığın cezası belli oldu
Beşiktaş'ta Miha Zajc sesleri! Şenol Güneş onayı verdi görüşmeler başladı!
Beşiktaş'ta Miha Zajc sesleri! Şenol Güneş onayı verdi görüşmeler başladı!