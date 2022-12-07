'Üniversiteler fuhuş yuvası' demişti! O profesörden İYİ Partili vekile yumruğa alkış: Elleri dert gömesin

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li Zafer Işık'ın attığı yumrukla İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımlık oldu. Daha önce "Üniversiteler fuhuş yuvası" sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu yine ortaya çıktı. Bu sefer de AK Partili Işık'ı "Elleri dert görmesin" diye tebrik etti.

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Birbirinden skandal açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Meclis'te yoğun bakıma sokan yumruğu savunup, yumruk atan milletvekilini tebrik etti. Meclis Genel Kurulu’nda 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında dün İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, AKP'li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve kalp hastalığı bulunan Hüseyin Örs, yoğun bakıma alınmıştı.

Adamın dibiymiş Zafer Işık...

Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yumruk atan AK Parti'li Zafer Işık'a sahip çıkıp tebrik etti. Sofuoğlu paylaşımında şunları yazdı:

Pısırıklar onu örnek alsın!

"Adamın dibiymiş Zafer Işık. Anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin. Müslüman, yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir. Pısırıklar, Zafer Bey Kardeşimin bu adam gibi tavrını görsün de örnek alsın İnşaAllah..."

Üniversiteler fuhuş evi...

Akit TV’nin “Derin Kutu” programına konuk olarak katılan Ebubekir Sofuoğlu üniversiteleri “fuhuş evlerine” benzetmişti.