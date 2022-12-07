Bomba anket! HDP seçmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Mansur Yavaş'a mı oy verecek?
ANKARA Enstitüsü, son anketini açıkladı. Danışmanları arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu'nun da olduğu araştırmada, Erdoğan'a karşı en şanslı aday Mansur Yavaş çıktı. Ankete katılanlar Altılı Masa'nın adayını bir an önce açıklamasını isterken, Mansur Yavaş'a HDP seçmeninden de oy gittiği öngörüsü şaşkınlık yarattı...
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Bir dönem AK Parti’de etkin görevler almış Hatem Ete, Taha Özhan ve Osman Sert’in kurucusu olduğu Ankara Enstitüsü'nün yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankara Enstitüsü, her ay araştırma yapıp sadece abonelerine servis ediyor. Akademisyenler, eski başbakan ve bakanlar da danışmanlık yaptığı Ankara Enstitü'nün ekibinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışman kadrosunda yer alan İbrahim Uslu da yer aldı. 7-14 Kasım aralığında PANOROMATR adı altında Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan ile kamuoyunda adı geçen 4 isim üzerinden yapılmış bir araştırma. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar...
Ortak aday bir an önce açıklansın
Altılı masanın ortak bir aday çıkartıp, çıkartamayacağı sorulan katılımcılardan yüzde 40.9 masanın ortak bir aday belirleyeceği cevabını vermiş. Belirleyemez diyenler ise yüzde 46.5 iken yüzde 12.6’sı ise fikrim yok demeyi yeğlemiş. Araştırmayı yapan kurulun bu sonuca dair yorumu şöyle; “Altılı muhalefet partisinin ortak bir aday üzerinde anlaşamayacağını düşünenler anlaşmalarını bekleyenlerden daha fazladır. Katılımcıların üçte ikisi Altılı Masada fikir ayrılıkları ve çatlaklar olduğu kanaatine sahiptir. Muhalefetin ortak adayı biran önce açıklamasına dönük beklenti yükselmektedir.”
Erdoğan'a oy verir misiniz?
Gelelim ikinci kritik bulduğum soruya… Deneklere Erdoğan’a oy verme tercihi yöneltilmiş. 'Evet' diyenler yüzde 32.4, 'Hayır' diyenler 52.7, kararsız oranı ise 14.9. Kararsızlar dağıtıldığında tercihini Erdoğan’dan yana kullananların sayısı 38.1, kullanmayacakların sayısı ise 61.9 olarak çıkıyor. Araştırmayı değerlendiren kurulda bulunan İbrahim Uslu, "Eğer masa ortak bir aday çıkarır ve o adayın arkasında güçlü bir duruş sergilerse tercihini Erdoğan’dan yana kullanmak istemeyenleri rahatlatır. Ama eğer masa dağılır ve iş çoklu adaya yönelirse seçmenin güveni sarsılır ve Erdoğan’a yönelebilir.” diyor.
Seçmen hepsine aynı cezayı keser!
Yani seçmen 6’lı masaya çok büyük ümit bağlamış durumda. Ortak bir aday çıkarılmaması durumunda sonuç muhalefet açısından hüsranla bitebilir. Bu yoruma katılmamak mümkün değil zira gerçekten de muhalif seçmenin 6’lı masadan beklentisi çok yüksek. Ve bence de eğer masa dağılıp olay çoklu adaya dönerse seçmen bunun cezasını ayrım yapmaksızın muhalefette ki tüm partilere ağır ödetir. Yani seçmen; “Masayı aday olacağım inadıyla Kemal Kılıçdaroğlu dağıttı ya da onun adaylığına ısrarla karşı çıkarak Akşener dağıttı” demez! Cezayı hepsine ve aynı oranda keser!