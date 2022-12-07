Bomba anket! HDP seçmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Mansur Yavaş'a mı oy verecek?

Seçmen hepsine aynı cezayı keser!

Yani seçmen 6’lı masaya çok büyük ümit bağlamış durumda. Ortak bir aday çıkarılmaması durumunda sonuç muhalefet açısından hüsranla bitebilir. Bu yoruma katılmamak mümkün değil zira gerçekten de muhalif seçmenin 6’lı masadan beklentisi çok yüksek. Ve bence de eğer masa dağılıp olay çoklu adaya dönerse seçmen bunun cezasını ayrım yapmaksızın muhalefette ki tüm partilere ağır ödetir. Yani seçmen; “Masayı aday olacağım inadıyla Kemal Kılıçdaroğlu dağıttı ya da onun adaylığına ısrarla karşı çıkarak Akşener dağıttı” demez! Cezayı hepsine ve aynı oranda keser!