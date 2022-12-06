Meclis'te yine kavga çıktı! AK Parti ve İYİ partili milletvekilleri yumruklaştı...

TBMM dün gece kavgalarla kapanmıştı, bugün yine aynı görüntüler tekrarlandı. Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Partili milletvekilleriyle AK Partili milletvekilleri yumruklaştı...

Meclis bütçe görüşmelerinde yine kavga yine aynı manzara yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile arasında yumruklaşma oldu. Dünkü kavganın ardından bugünkü TBMM oturumu sakin başlamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında yaşanan tartışma bitip konuşmalara geçileceği sırda İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık arasında yumruklaşma yaşandı.

Vekiller de araya girmek için bir araya geldi. Kavgadan sonra arka tarafa buz götürülüp milletvekillerine müdahale yapıldı.