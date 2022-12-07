Erzincan'da evin bahçesine tünel kazdı elektrikten tasarruf etti
ERZİNCAN'da çiftçilik yapan Veysel Kurt, evinin önünde açtığı yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuyu, kışlık ürünlerini muhafaza ettiği doğal buzdolabı olarak kullanıyor.
Merkeze bağlı Günebakan köyünde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Kurt, tarlasında yetiştirdiği sebzeler ile ürettiği süt ürünlerini kış boyunca bozulmadan muhafaza etmek için atadan kalma yöntem kullanıyor.
Evinin önünde açtığı yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanan Kurt, burada patates, havuç, şalgam, peynir ve tereyağı gibi yiyeceklerini depoluyor.
Geleneksel yöntemle sakladığı ürünlerini kış boyunca bozulmadan tüketen Kurt, bu sayede enerji maliyetinden de tasarruf sağlıyor.
Veysel Kurt, AA muhabirine, eskiden elektrik ve buzdolabı bulunmayan dönemlerde insanların gıdalarını toprak altında muhafaza ettiğini söyledi.