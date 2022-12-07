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Erzincan'da evin bahçesine tünel kazdı elektrikten tasarruf etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Erzincan'da evin bahçesine tünel kazdı elektrikten tasarruf etti

ERZİNCAN'da çiftçilik yapan Veysel Kurt, evinin önünde açtığı yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuyu, kışlık ürünlerini muhafaza ettiği doğal buzdolabı olarak kullanıyor.

Erzincan'da evin bahçesine tünel kazdı elektrikten tasarruf etti

Merkeze bağlı Günebakan köyünde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Kurt, tarlasında yetiştirdiği sebzeler ile ürettiği süt ürünlerini kış boyunca bozulmadan muhafaza etmek için atadan kalma yöntem kullanıyor.

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Erzincan'da evin bahçesine tünel kazdı elektrikten tasarruf etti

Evinin önünde açtığı yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanan Kurt, burada patates, havuç, şalgam, peynir ve tereyağı gibi yiyeceklerini depoluyor.

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Erzincan'da evin bahçesine tünel kazdı elektrikten tasarruf etti

Geleneksel yöntemle sakladığı ürünlerini kış boyunca bozulmadan tüketen Kurt, bu sayede enerji maliyetinden de tasarruf sağlıyor.

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Erzincan'da evin bahçesine tünel kazdı elektrikten tasarruf etti

Veysel Kurt, AA muhabirine, eskiden elektrik ve buzdolabı bulunmayan dönemlerde insanların gıdalarını toprak altında muhafaza ettiğini söyledi.

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