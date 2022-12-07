Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül sadece bir soru uzaklıkta! Milyoner adayı hayalini açıkladı

Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül sadece bir soru uzaklıkta. Geçtiğimiz günlerde genç yarışmacı Batu Alıcı 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusuna ulaşmayı başarmıştı. Milyoner adayı katıldığı bir televizyon programında büyük ödülü kazanırsa ne yapacağını açıkladı ve kendisi ile ilgili merak edilenleri soruları cevapladı. İşte detaylar...

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Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz günlerde tarihi bir an yaşandı. 20 yaşındaki genç yarışmacı izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı, 12 soruluk yarışmada tam 11 soruya doğru yanıt vererek 1 milyonluk ödül sorusunu görme şansını yakaladı. Hem zekasıyla hem de efendiliğiyle seyircilerin de gönlünde taht kuran genç yarışmacı milyoner olmaya artık sadece bir soru uzaklığında.

20 yaşındaki genç yarışma, A Haber yayınına katılara açıklamalarda bulundu. Programdaki sempatik tavırları ve efendiliği ile de hem seyircilerin hem de izleyenlerin kalbini kazanan genç yarışmacı kendisi hakkında merak edilenleri yanıtladı.

"Aklımda yoktu, arkadaşım istedi"



Batu Alıcı, "Yarışmaya katılma fikri aklımda yoktu. Arkadaşım yarışmaya katılmamı istedi. Yarışmada oraya kadar gelmeyi beklemiyordum. Devam ettim, soruları görünce ve mantık yürütünce çekilmek istemedim. Aklımda baraj sorularını gördükten sonra çekilmek vardı, riske atmamak açısından..." ifadelerini kullandı.

"Risk aldım ve çok mutluyum"

Genç yarışmacı, "Ben de Mustafa Kemal ile ilgili sorunun cevabını nereden hatırladığımı bilmiyordum. Tabi çok okudum hayatını da, öyle olunca da bir yerlerden geldi ve çekilmek de istemedim. Risk aldım ve çok mutluyum sorunun cevabını doğru bildiğim için" dedi.

Milyoner adayı hayalini açıkladı

Alıcı, '1 milyon lirayı kazanırsan ne yapacaksın?' sorusuna ise, "O parayı eğitim hayatım için kullanacağım. Ama alabilirsem güzel bir tatile de çıkarım. Aklımda bir yer yok ama belki Kıbrıs olabilir" açıklamasında bulundu.

Peki milyonluk soruyu görmesini sağlayan 11. soru neydi?

İşte Batu Alıcı'yı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında milyonluk sorunun kapısını açan o soru...

Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?

A)170 cm, 68-70 kg, 40 numara B)172 cm, 71-73 kg, 41 numara C)174 cm, 74-76 kg, 42 numara D)176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Cevap: C) 174 cm, 74-76 kg, 42 numara