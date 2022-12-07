Asgari ücret toplantısı başladı! Pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak, 11 bin TL veren patron var

Milyonlarca çalışanı doğrudan tüm çalışanları ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işçi ve işveren tarafları ile ilk toplantıya başladı. Asgari ücret için Türk-İş, taban fiyat 7 bin 785 lira, üzeri için pazarlık yapacağını açıkladı. Patronlar arasında ise ortak kanaat 9 bin TL civarında bir asgari ücret...

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda uygulanacak asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

Merakla beklenen anket açıklandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret beklentisine ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı. İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine patronların beklentisi işçinin çok altında kaldı.

- Anket sonuçlarına göre, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL’nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu.

- İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu.

- Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

Türk-İş pazarlığa 7 bin 785 TL'den başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu topladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak" dedi.

Patronların beklentisi: 9 bin TL

İş dünyası temsilcilerine akıllarındaki asgari ücretin ne kadar olduğu soruldu. Genel beklenti, 9 bin TL civarında bir asgari ücret yönünde çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücretin 500-600 dolar (yaklaşık 11 bin TL) seviyelerini görmemesi gerektiğini ifade etti.

Beklentimiz 10 bin TL'nin altı olmayacak

UTİKAD Başkan Yardımcısı Emre Eldener, "Asgari ücret 10 bin TL'nin altında olmayacaktır. Bizim beklentimiz asgari ücretin 10-12 bin TL arasında bir yerde kararlaştırılmasıdır" derken, asgari ücret zammı için son 6 aylık enflasyon kadar artış yapılmasını aksi takdirde işten çıkarmaların başlayacağını söyleyenler de var.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.