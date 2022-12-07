Yeni asgari ücretle hepsi kalem kalem değişecek! İşte yeni zamlı ödemeler

İşsizlik maaşı değişecek

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar Işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücretin yüzde 30 olması halinde en düşük işsizlik maaşı 2563 lira, en yüksek de 6628 lira olarak ödenecek.