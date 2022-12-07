Almanya'da darbe hazırlığı! Darbenin lideri Hanedan varisi 13. Heinrich darbe sonrası kurşuna dizeceklermiş

ALMANYA'da darbe hazırlığında olanlara 3 bin güvenlik personelinin katılımı ile geniş çağlı bir baskın yapıldı. Operasyon kapsamında en az 25 kişinin gözaltına alındığı bu kişilerin hükümete karşı darbe planları yaptığı açıklandı. Darbenin lideri "Prens" lakaplı Reuss Hanedanı'nın varisi 13. Heinrich çıktı. Darbeciler, başarılı olmalarının ardından bir çok siyasiyi kurşuna dizme planı yapmış.

Abone ol

Almanya 3 bin güvenlik personelinin katılımı ile sabah saat 06.00’da ‘Soko Schatten’ kod adıyla eş zamanlı yapılan baskınlara ağır silahlı ve özel donanımlı GSG9 ve SEK gibi özel timlerle birlikte yaklaşık 3 bin güvenlik gücü katıldı. Toplam 52 şüpheliye ait 137 mekânda aramalar yapıldı. Baskınlarda ilk etapta 25 kişi gözaltına alındı.

Her yer didik didik arandı

Operasyon kapsamında Berlin’in gözde mekânlarından olan ve villaların bulunduğu Wannsee beldesinde bir eve de baskın düzenledi. Thüringen eyaletine bağlı Bad Lobenstein’daki Waidmannsheil av kulübesi de baskın düzenlenen mekânlar arasında. Polis, Baden-Württemberg eyaletinde yaklaşık 30 mülke ve Saksonya eyaletindeki Erz Dağları’nda bir otomobil tamirhanesine ve bir marangoz atölyesine baskın gerçekleştirdi.

Başka ülke vatandaşları da var

Aramalar Bavyera, Hessen ve Aşağı Saksonya’da yapılırken uluslarası destek alınarak Avusturya’nın Kitzbühel bölgesinde ve İtalya’da da aramalar yapıldı. Rusya vatandaşı Vitalia B., Alman vatandaşı Alexander Q. ve Frank R. şüpheli destekçiler olarak tutuklandı.

Alman İmparatorluğu kuracaklarmış

Modern Alman devletini tanımayan 50 üyeli grubun cumhuriyeti yıkıp yerine 1871 Alman İmparatorluğu'nu (2. Reich) örnek alan bir devlet kurmak istediği öne sürülüyor. Darbe planlayan grubun bu iki ismin çevresinde bir araya geldiği kaydedildi.

İşte darbecilerin öncüleri...

İki ismin öncülüğünde oluşturulan birliğin diğer üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Maximilian E., Michael F., Paul G., Norbert G., Markus H., Frank H., Matthias H., Ruth L., Andreas M., Thomas M., Harald P., René R., Melanie R., Ralf S., Wolfram S., Thomas T., Marco v. H., Rudiger v. P., eski AfD Belediye Meclis Üyesi Christian W. ve Peter W.

Darbe planlarken ifşa oldular

Darbe planlayan örgütle ilgili ilk veri, Berlin Kriminal Dairesi’nin Hessen’de yaşayan bir kişi ve etrafındaki gizli ittifakın izini sürmesiyle ortaya çıktı. Berlin Senatosu, elde edilen bilgiyi Ağustos 2022 sonunda ‘anayasa karşıtı bir grup’ şüphesiyle federal güvenlik makamlarına bildirdi.

Başsavcılık: Terör örgütü mensupları...

Olayla ilgili açıklama yapan başsavcılık, şüphelilerin, en geç 2021 Kasım ayı sonuna kadar kurulmuş olan ve Almanya’daki mevcut devlet düzenini ortadan kaldırmayı ve yerine ana hatlarıyla belirlenmiş olan kendi devlet biçimini getirmeyi hedefleyen bir terör örgütü mensupları olduğunu, şüphelilerin yapacakları eylemlerle insanların ölümünü göze aldıklarını kaydetti.

Darbe yapıp yeni hükümet kuracaklarmış

Şüphelilerin darbeden sonra yeni hükümet kurmak istedikleri belirtildi. Yeni kurulacak hükümetin ise monarşik ilkelere göre hareket etmesinin ve bir ‘prenslik’ olarak farklı bakanlıklara bölünmesinin planlandığı iddia edildi.

Bakanlık dağılımı bile yapmışlar

Hatta bakanlık ve diğer görev dağılımlarının bile yapıldığı vurgulandı. Federal Savcı grubun Kasım 2021'den beri darbe planı yaptığını söyledi. Grupta emekli askerlerin önemli bir ağırlığı olduğu ve üyeler arasında eski özel birlik mensuplarının da olduğundan söz ediliyor.

Darbe lideri hanedan varisi çıktı

"Prens" lakaplı 13. Heinrich, Reuss Hanedanı'nın varisi. Hanedan, monarşi ve aristokrasi döneminde Greiz bölgesini yönetiyordu. "Prens" kod adlı örgüt elebaşı, Almanya'daki darbe girişiminin planlayıcısı olarak belirtildi. 13. Heinrich, emekli hava indirme komutanı Rüdriger P.'yi yanına alarak darbeyi planladı.

Birçok siyasetçiyi kurşuna dizeceklermiş

Federal Alman Polisi, darbecilerin hükümet binalarına ve özellikle meclis Bundestag'a silahlı saldırı yapmayı tasarladığını ifade etti. Birçok siyasetçinin baskın sırasında kurşuna dizilmesi planlanıyordu.

Emekli askerler de örgütün içinde

Yapılanmanın içerisinde emekli askerlerin ve subayların da olduğu bildirildi. Alman ordusunun ayrıca kendi içerisinde bir soruşturma başlatarak, bağlantı olup olmadığını araştıracağı söylendi. Örgüt üyelerinin birinin Avusturya'da ötekinin ise İtalya'da yakalandığı belirtildi. İtalyan ve Avusturyalı polislerin, şüphelileri sorguya aldığı açıklandı.