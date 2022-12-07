BİM'in patronu Galip Aykaç'ın arkasında kim var?

Devlet Bahçeli'nin "Sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılsın" sözleri sonrası BİM CEO'su Galip Aykaç oldukça sert açıklamalar yapmış, ancak sonrasında özür dileyerek istifa etmişti. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'da canlı yayında avukat Serkan Toper ile yaşanan bu olayı değerlendiriyor.

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BİM CEO'su Galip Aykaç'ın, fiyatlardaki artıştan zincir marketleri suçlayan iktidara yönelik sözleri günlerce konuşulmuş, Aykaç, başta Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri sebebiyle özür dileyerek istifa etmişti.

Yaşanan bu durumun ardından Galip Aykaç'ın bu tavrına sebep arkasında birilerinin olduğu konuşulmuştu. Bu konuyu avukat Serkan Toper ile canlı yayında Perde Arkası'nda masaya yatıracağız.

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