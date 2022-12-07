Asgari ücret zammı anket sonuçları açıklandı! Asgari ücret 7 bin 845 TL oldu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret beklentisine ilişkin araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İşçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL’nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu. Asgari Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Türk-İş, açıklamayı yarın yapacağını duyurdu...

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda uygulanacak asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme toplantısı sonrası Türk-İş Temsilcisi Pevrul Kavlak, açıklamayı yarın yapacaklarını duyurdu.

Asgari Ücret anketi açıklandı

Toplantı sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret beklentisine ilişkin araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine patronların beklentisi işçinin çok altında kaldı.

Ortalama beklenti 7 bin 845 TL

Anket sonuçlarına göre, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL’nin

üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

2022 Haziran zammı yetersiz bulundu

Araştırmada sorulan, "Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?" sorusu üzerine katılımcıların yüzde 60'ı yeterli olmadığı, yüzde 30'u yeterli olduğu, yüzde 10'u ise ne yeterli ne de yetersiz olduğu cevabını verdi. Araştırmada şu noktalara dikkat çekildi:

"Asgari ücret artarsa işsizlik de artar"

‘Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?’ sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 55’i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45’i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8’i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor.

Çalışanlar asgari ücrete kilitlendi

Araştırma kapsamında sorulan ‘Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?’ sorusu üzerine işçilerin yüzde 80,4’ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6’sı takip etmediği cevabını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81,9’u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1’i takip etmediği yanıtını verdi.

Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79,5’i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiği, yüzde 20,5’i ise takip etmediğini ifade etti.

İlk toplantı bitti açıklama yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun İşçi Grubu Başkanlığını sürdüren Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Asgari Ücrette gelinen durum ve TÜRK-İŞ’in görüşlerini aktarmak amacıyla yarın (08.12.2022 Perşembe) saat 10.00'da Türk-İş Genel Merkezinde bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Asgari ücret zammı ne kadar olur

Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;

YÜZDE 30 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.