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Time dergisi yılın kişisini seçti listede Zelenski, Bezos, Trump, Greta Thunberg de yer alıyordu

Time dergisi yılın kişisini seçti listede Zelenski, Bezos, Trump, Greta Thunberg de yer alıyordu

Time dergisi 1927’den bu yana her yıl düzenlediği 'Yılın Kişisi' ödülünün bu yılki kazananının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olduğunu duyurdu.

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ABD merkezli Time dergisi yılın kişisini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda oylama başlatan Time editörleri bu yıla damga vuran kişinin Ukrayna lideri Zelenski olduğu kararına vardı.

Açıklanan listede eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Beyonce, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve iklim aktivisti Greta Thunberg de yer alıyordu.

Dergi geçtiğimiz yıl ünlü milyarder Elon Musk'ı yılın kişisi olarak belirlemişti.

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