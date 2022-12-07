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Akıl almaz iğrençlik! Saçından kıl koparıp yemeğine koydu sebebi ise...

Akıl almaz iğrençlik! Saçından kıl koparıp yemeğine koydu sebebi ise...

Elazığ'da meydana gelen akılalmaz olayda yediği yemeğin parasını ödemek istemeyen bir kişi saçından kopardığı kılları, yemeğin içine koydu. Vatandaşlardan Murat Kuşcu, “Bu bir emek hırsızlığıdır. Esnafa atılan bir iftiradır. Normal şartlarda çıksa dahi bizim Türk milletinde bir hoşgörü beklenir. Sırf para vermemek için yanlış bir yol. Para vermemek için atılan iftira ve bu olay çok çirkin bir davranış'' diyerek tepki gösterdi.

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İlginç olay, kent merkezinde bulunan Köfteciler Sokağı’ndan bulunan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, köfteci dükkanında yemek yiyen bir şahıs, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi.

Şaşkına döndüler

İş yeri sahipleri, vatandaşın saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu görünce şoka girdi. Olay aynı zamanda Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Esnafa atılan bir iftira

Şahsın yaptığını doğru bulmayan vatandaşlardan Murat Kuşcu, “Bu bir emek hırsızlığıdır. Esnafa atılan bir iftiradır. Normal şartlarda çıksa dahi bizim Türk milletinde bir hoşgörü beklenir. Türk insanı olarak böyle yaklaşmak daha doğru olur. Ben arkadaşın yaptığını hiç doğru bulmadım. Sırf para vermemek için yanlış bir yol. Para vermemek için atılan iftira ve bu olay çok çirkin bir davranıştır. Gidip kendisi esnaftan istese, ben tüm kalbimle inanıyorum ki o esnaf onun karnını doyuracak ve daha fazlasını da yapacaktı” dedi.

"Bu olay etik değil. Halkımızdan biraz duyarlı olmasını istiyorum"

Vatandaşlardan Mert Alagöz ise, “Bu olay etik değil. Halkımızdan biraz duyarlı olmasını istiyorum. Emekçi kardeşlerimize bu şekilde yapmaları hiç güzel değil. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz. Emekçi kardeşlerimizin hakkını yemesinler. Normal bir şey değil. Paraları yoksa bile söylesinler. İlla ki verirler” diye konuştu.

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