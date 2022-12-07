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Beştepe'de Anayasa toplantısı!. Meclis Başkanı Şentop da katılıyor

Beştepe'de Anayasa toplantısı!. Meclis Başkanı Şentop da katılıyor

Beştepe'de Anayasa toplantısı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantıya Meclis Başkanı Şentop da katılıyor..

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Başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan ve geçen hafta milletvekillerinin imzasına açılan anayasa değişikliği teklifine ilişkin Külliye'de toplantı yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum katıldı.

Başörtüsü teklifi yarın sunuluyor

Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenleme hazır. Teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, teklifin detaylarını basın toplantısında anlatacak.

Anayasanın 24'üncü maddesinde değişikliğe gidilecek. Anayasaya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek.

Ayrıca teklifte, 41'inci maddenin birinci fıkrasının başlığı ile birlikte değiştirilmesi yer alacak.

"Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" ifadesi Anayasa metnine girecek.

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