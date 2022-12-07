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Devletin zirvesinde EYT görüşmesi! Bakanlar sunum yapacak

Devletin zirvesinde EYT görüşmesi! Bakanlar sunum yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Bilgin'i EYT gündemi ile kabul etti. Bakanların Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

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EYT gündemi devletin zirvesinde en önemli konulardan biri. Konuya ilişkin son hazırlıklar tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Külliye'de dün bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Devletin zirvesinde gündem EYT

Dün yapılan toplantı işığında bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu üzerinde çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

Ekonomi kurmaylarının da yer aldığı toplantıda EYT konusu enine boyuna masaya yatırılacak.

Bakanlar sunum yapacak

Erdoğan liderliğinde gerçekleşen toplantıda, Bilgin ile Nebati, EYT yasasıyla ilgili sunum yapacak.

Toplantının ardından alınacak kararlarla birlikte düzenlemelerin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

"En kısa zamanda tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.

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