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Faruk Çelik İçişleri Bakanı mı olacak?

Temel Karamollaoğlu'nun hüküm sürdüğü gazete olan Milli Gazete, uzun süredir Faruk Çelik'in İçişleri Bakanı olacağını yazsa da, aylar geçmesine rağmen bu iddia gerçeğe dönüşmedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun her an görevden alınacağını ve yerine Faruk Çelik'in getirileceği iddiasını Milli Gazete ortaya atmıştı. Aradan üç ay geçti, Soylu görevine devam ederken, Faruk Çelik kendi görevine devam ediyor.

Bu durum "Milli Gazete'nin "Faruk Çelik" balonu çabuk söndü" söylentilerine yol açsa da, AK Parti'nin içinde Faruk Çelik'in peşini bırakmayanların da olduğu konuşulan konular arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili Hadi Özışık'ın yayınının tamamını izlemek için tıklayın

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