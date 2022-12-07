Kritik toplantı sonrası Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak'tan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak asgari ücrette ilk toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, "Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” ifadelerini kullandı.Abone ol
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının ardından açıklama yaptı. Kavlak toplantının iyi geçtiğini kaydederek, “Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” dedi.
Asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk-İş oldu.
Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının iyi geçtiğini bildirerek, toplantıda konuşulan konuları Türk-İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceklerini söyledi.