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Rekabet Kurumu "zincir market sahiplerinin savunmasını aldı!

Rekabet Kurumu "zincir market sahiplerinin savunmasını aldı!

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ilgili tarafların savunmalarını verdiğini ve toplantının sona erdiğini, nihai kararın 22 Aralık 2022 tarihinde açıklanacağını bildirildi.

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Rekabet Kurumu, zincir marketlerin sözlü savunmalarının sona erdiğini açıkladı.

Rekabet Kurumu, zincir marketlere ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Taraflar savunmasını tamamlamış olup toplantı sona ermiştir. Kurulumuz, soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdikten sonra kararın tefhimi 22 Aralık 2022 günü yapılacaktır. Karar, tefhim tarihinden önce alınması durumunda, Kurumumuz internet sitesinden de duyurulacaktır." ifadelerine yer verdi.

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