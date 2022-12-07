Yusufeli Barajı ne zaman elektrik üretimine başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Yusufeli Barajı 2022'de burada su tutmaya başladık. Takvimlendirme tamamlandığında 29 Mayıs'ta elektrik üretimine başlayacak" dedi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CNN Türk'te Ahmet Hakan'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"29 mayıs'ta elektrik üretimine başlayacak"

İşte Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satır başları:

Yusufeli Barajı'na inşaatın başlama tarihi 2013. 2022'de burada su tutmaya başladık. Takvimlendirme tamamlandığında 29 Mayıs'ta elektrik üretimine başlayacak. Tam 309 gün sürecek. Burası Çoruh Nehri üzerinde kurulan bir baraj. 17 proje var burada. 8 tanesi çok önemli barajlar. Yusufeli 8 barajdan bir tanesi.

"Teknolojinin tamamı bize ait"

Diğerleri de hidroelektrik santralleri. Çift eğrilikli ve beton kemerli bir gövde diyoruz. Mühendislik harikası bir örnek var. Dünyada 5., Türkiye'deki en yüksek baraj. Arkasında tutabileceği su miktarı artıyor yükseklik arttıkça. Su akışını düzenlediği için, Borçka, Deriner, Arvin ve Muratlı barajlarının birikintilerini tutma özelliği sağlıyor. Taşkın önleme konusunda da muazzam bir baraj. Yan yüzeyleri de özel uygulamayla suyun direncine dayanıklı hale getirildi. Mühendis ve teknolojinin tamamı bize ait. Yusufeli ilçe. 6 kez yer değiştirmiş bir Yusufeli'ni yeniden değiştirmek zorunda kaldı. Çok daha güzel binalar yaptık. Burada barajın altında kalacak toprağı taşıdık.