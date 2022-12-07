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Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı

Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı

Peru'da Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurulması kararı alan Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı.

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Peru'da Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurulması kararı alan Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı.

Ohal ilan edilmişti

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun Cumhuriyet Kongresi'ni feshetmesinin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilerek sokağa çıkma yasağı getirildi.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, devlet televizyonundan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Peru Cumhuriyet Kongresi'ni feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Ülkede yerel saatle 22.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyuran Başkan Castillo durumu “Hukukun üstünlüğünü tesis etmeyi amaçlayan bir olağanüstü hal hükümeti kurma kararı aldık” sözleriyle ifade etti. Castillo’nun bu açıklamasının ardından Peru muhalefeti bunun açıkça bir darbe olduğunu belirterek, karara karşı çıkarken ülkedeki bazı devlet yetkilileri ve uzmanlar da muhalefete destek verdi.

Hükümette 11 bakan istifa etti

Castillo'nun kognreyi feshetmesinin ardından hükümetten de art arda istifa haberleri gelmeye başladı. Çalışma Bakanı Alejandro Salas, Ekonomi ve Maliye Bakanı Kurt Burneo, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Felix Chero, Dışişleri Bakanı Cesar Landa, Kadın ve Savunmasız Nüfus Bakanı Heidi Juarez, Çevre Bakanı Wilbert Rozas, Kültür Bakanı Silvana Robles, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Richard Tineo, Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Roberto Sanchez Palomino, Konut, İnşaat ve Temizlik Bakanı Cesar Paniagua, Eğitim Bakanı Rosendo Serna istifa eden bakanlar arasında bulunuyor.

Halk sokaklara döküldü

Ülkede yüzlerce kişi, kongrenin feshedilmesinin ardından ellerinde bayraklarla ve dövizlerle sokağa çıktı. Protesto düzenleyenler arasında, Castillo'nun destekçileri ve karara karşı çıkanlar bulunuyor. Öte yandan Cumhuriyet Kongresi’nde milletvekilleri bugün üçüncü kez Başkan Castillo'nun görevden alınması konusunu görüşmeyi planlıyordu. Castillo’nun açıklaması kongrede kendisini görevden almak üzere yapılacak oylamadan birkaç saat önce gerçekleşti.

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