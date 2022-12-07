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Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı

Fatih'te yasaklı ırk olan 2 pitbull cinsi köpekle kendisine saldıran kişileri, durdurmak için silahla ateş eden ve bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Dün İstanbul'un Fatih ilçesinde Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren Poyraz Gelener, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sırasında köpekleri polis memurunun üzerine saldırtan şüphelileri durdurmak için K.A. silahını ateşlemişti.

Bu sırada yaralanan Poyraz Gelener kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan saldırganlardan B.A.P. ile polis memuru K.A. adliyeye sevk edildi. Olay sırasında olay yerinde olan C.K.'nın ise tanık sıfatı ile ifadesi alındığı öğrenildi.

Polis memuru tutuklandı

Savcılıktaki ifadelerinin ardından B.A.P. ve polis memuru K.A. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, hakimlikçe polis memuru K.A. “Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, şüpheli B.A.P. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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