TFF Başkanı yeni yabancı kuralı planını duyurdu!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı kuralına ilişkin, "Futbolun tüm paydaşlarıyla beraber strateji planı yapıyoruz. 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık bir plan olacak." dedi.

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Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı hakkında konuştu.

Mehmet Büyükekşi'nin yabancı kuralı hakkında açıklamaları şöyle:

"25 çalıştay yapacağız"

"Yabancı kuralı bir matematik değil. 8+3, 7+4 falan. Biz bir değişiklik yapmadık. Süregelen bir sistem vardı. Biz o sistemi devam ettirdik. Bir çalışmamız var. UEFA'ya bağlı 55 ülke, 3 tanesi hariç strateji çalışması yapmış; 5 yıllık, 10 yıllık. Yapmayan 3 ülkeden biri Türkiye. Futbolun tüm paydaşlarıyla beraber strateji planı yapıyoruz. 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık bir plan olacak. Bunu biz yapmayacağız. 25 çalıştay yapacağız ve ilgili paydaşlar, yurt dışından hakem, teknik direktör, futbolcu, başkan davet edeceğiz. Statik olmayan, dinamik olan bir strateji belgesi hazırlayacağız. En önemli konu ölçmek. Ölçmüyorsanız yönetemezsiniz. Bu yıl burada olacağız, bu yıl hedefimiz şu gibi. Bu hedefleri takip edeceğiz ve revize edeceğiz. Yabancı kuralı burada tartışılmalı."