BIST 4.827
DOLAR 18,64
EURO 19,59
ALTIN 1.070,70
HABER /  SPOR

TFF Başkanı yeni yabancı kuralı planını duyurdu!

TFF Başkanı yeni yabancı kuralı planını duyurdu!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı kuralına ilişkin, "Futbolun tüm paydaşlarıyla beraber strateji planı yapıyoruz. 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık bir plan olacak." dedi.

Abone ol

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı hakkında konuştu.

Mehmet Büyükekşi'nin yabancı kuralı hakkında açıklamaları şöyle:

"25 çalıştay yapacağız"

"Yabancı kuralı bir matematik değil. 8+3, 7+4 falan. Biz bir değişiklik yapmadık. Süregelen bir sistem vardı. Biz o sistemi devam ettirdik. Bir çalışmamız var. UEFA'ya bağlı 55 ülke, 3 tanesi hariç strateji çalışması yapmış; 5 yıllık, 10 yıllık. Yapmayan 3 ülkeden biri Türkiye. Futbolun tüm paydaşlarıyla beraber strateji planı yapıyoruz. 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık bir plan olacak. Bunu biz yapmayacağız. 25 çalıştay yapacağız ve ilgili paydaşlar, yurt dışından hakem, teknik direktör, futbolcu, başkan davet edeceğiz. Statik olmayan, dinamik olan bir strateji belgesi hazırlayacağız. En önemli konu ölçmek. Ölçmüyorsanız yönetemezsiniz. Bu yıl burada olacağız, bu yıl hedefimiz şu gibi. Bu hedefleri takip edeceğiz ve revize edeceğiz. Yabancı kuralı burada tartışılmalı."

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi yere fırlattı
HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi yere fırlattı
İsmailağa'daki istismar iddialarına AK Partiden ilk yorum: Lanetli bir suçtur
İsmailağa'daki istismar iddialarına AK Partiden ilk yorum: Lanetli bir suçtur
Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 yenildi
Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 yenildi
Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit
Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit
Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı
Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı
Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı
Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı
Fenerbahçe, Alanyaspor'u hazırlık maçında mağLup etti
Fenerbahçe, Alanyaspor'u hazırlık maçında mağLup etti
Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması: ABD'ye sert eleştiri!
Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması: ABD'ye sert eleştiri!
ABD'nin F-16 kararı sonrası Yunan basını karıştı
ABD'nin F-16 kararı sonrası Yunan basını karıştı
Murat Kurum: Poşet fiyatları, 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Murat Kurum: Poşet fiyatları, 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Yusufeli Barajı ne zaman elektrik üretimine başlayacak?
Yusufeli Barajı ne zaman elektrik üretimine başlayacak?
Devletin zirvesinde EYT görüşmesi! Bakanlar sunum yapacak
Devletin zirvesinde EYT görüşmesi! Bakanlar sunum yapacak