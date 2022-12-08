HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi yere fırlattı

PKK'ya yönelik yapılan operasyona Meclis kürsüsünden tepki gösteren HDP'li vekil Remziye Tosun, başındaki beyaz tülbendini yere atarak "Operasyonlar durdurulsun" dedi.

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Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç Harekatı başlatmıştı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda terör yuvaları bombalandı.

Hava harekatıyla başlayan operasyonların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karadan da bir operasyon yapılabileceği sinyalini vermişti.

Hem Pençe-Kılıç hem de olası kara harekatından rahatsız olan HDP konuyu Meclis'e taşımaya devam ediyor..

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinin sürdüğü Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Tülbendini yere fırlattı

Partisinin terör örgütüne yakınlığı nedeniyle sınır ötesi operasyonlardan endişe duyan Tosun, operasyonların durdurulmasını istedi.

"Şimdi barışa hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var" diyen Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok da kadınların ihtiyacı var. Çünkü çatışmalardan en çok yara alan kadınlardır. Öyleyse geleneklerimizde beyaz tülbendini yere atarak çatışmaları sonlandıran kadınların, bugün de bu gücünü kullanması gerekir.

"Operasyonlar durdurulsun"

Ben de çatışmaların son bulması için tecrit sisteminin kaldırılması ve bu coğrafyaya olumlu bir barışın gelmesi için tülbendimi tüm savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum. Operasyonlar durdurulsun, İmralı'daki tecrit kaldırılsın, onurlu barışın yolu açılsın"