"Sıradışı bir sapıklık! Tam bir pedofili vakası bu" diyen Ahmet Hakan: 'Dedikodusunu bile duymadım'

İsmailağa cemaatine bağlı Hinanur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yı 6 yaşında iken o dönem 29 yaşında olan müridi Kadir İstekli ile evlendirmesiyle ilgili tartışma sürüyor. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yapılanın tam bir pedofili suçu olduğunu belirtip, yapılması gerekenleri sıraladı...

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yı 6 yaşında iken o dönem 29 yaşında olan müridi Kadir İstekli ile evlendirdi. O günden sonra İstekli, küçük kıza defalarca tecavüz etti. 6 yaşındaki kıza gelinlik giydirip fotoğrafları çekildi.. Küçük kız 14 yaşında anne oldu... Bebek denecek yaşta evlendirilen H.K.G.'nin düğün ve nişan fotoğrafları ortaya çıktı. Günlerdir konuşulan olayla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Lanetli bir suç" dedi. Ancak muhafazakar camiadan çok yüksek sesli başka bir itiraz şu ana kadar gelmedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, günler sonra konuya girdi ve olayı "sıradışı bir sapıklık" olarak yorumladı... İşte Ahmet Hakan'ın bundan sonra yapılması gerekenleri anlattığı o yazısı...

Böyle bir şeyin söylentisini bile duymadım!

İslami bir çevrenin içine doğdum. Hayatım İslami cemaatlerin içinde geçti. İsmailağa’dan İskenderpaşa’ya hepsini gördüm, tanıdım. İyice marjinal kalanlar hariç tarikatları biliyorum. Nurcuların bütün kollarını tanıyorum. Radikallere bile aşinayım.

Fakat ben bu çevrelerin hiçbirinde...

6 yaşındaki bir kız çocuğun yetişkin bir adamla evlendirildiğine hiç mi hiç tanık olmadım. Böyle bir sapıklığın izine tozuna bile rastlamadım. Bu tür bir sapıklığın söylentisini bile duymadım.

Bu adam nasıl o çevrede barınabilmiş

İsmailağa’ya yakın vakfın başkanı olan bir adamın 6 yaşındaki kız çocuğunu 29 yaşındaki bir adamla evlendirdiğini öğrendiğim andan itibaren...

Sürekli, “Böyle bir olay nasıl olabilmiş? Bu nasıl vakıf? Bu adam nasıl İslami çevrelerin içinde barınabilmiş?” diye hayretler içindeyim.

Ben 18 yaşın altındaki evliliklere “Olmaz böyle şey” derken... Bu tür evlilikleri çocuk evliliği diye reddederken... 6 yaşındaki bir bebeği evlendirmişler.

Bu tam adıyla bir pedofili

Olacak şey değil. Kanım dondu resmen.

Savcılığın hazırladığı iddianameyi gördüm.

Ses kayıtlarını okudum. İddiaları inceledim.

İnsanlığımdan utandım.

Tam bir pedofili vakası bu.

Korkunç bir olay.

“Yansın bu dünya” dedirtecek kadar korkunç.

Neler yapılmalı...

Bu konuya devletin el atması lazım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, derhal bu olayla ilgili tutum almalı. Duyduğuma göre Bakanlık avukatı, müşteki sıfatıyla duruşmalara katılacakmış.

Bu olayın dine, diyanete vereceği zararın önüne geçilmesinin yolu şuralardan geçiyor:

İslami vakıflar ve dernekler, bu olay karşısında sesini yükseltmelidir.

Diyanet, bu sapıklıkla hesaplaşmalıdır.

Din adamları, bu konuda net bir tavır koymalıdır.

Altı yaşındaki bir kız çocuğun evlendirilmeye kalkışılmasının dinle alakası olmadığı vurgulanmalı, bu sapıklıkla yüce İslam’ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli.

Kendilerine “Müslümanım” diyenlerin, bu korkunç iddiaları mideleri bulanmadan okumaları, dinlemeleri mümkün değildir.

Tutumlar da buna uygun olmalı.