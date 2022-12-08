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ABD Dışişlerinden Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması! Yunanistan'a saldırıya izin verilecek mi?

ABD Dışişlerinden Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması! Yunanistan'a saldırıya izin verilecek mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin, ABD'nin, önemli NATO müttefiki Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Türkiye'ye F-16 satışlarına getirilmek istenen kısıtlayıcı koşulların, savunma bütçesini de içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan çıkarılması soruldu. Price, soruya şu yanıtı verdi:

Hiç bir NATO üyesine daha fazlası olmadı...

"Elbette Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz. Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor."

Kongre ile bu konuyu konuştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişlerinin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti.

Yunan medyası Menendez'e sığındı

Yunan medyasında bir gazetecinin Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Price, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı durumunda bulunduğunu ve NATO içerisinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu söyledi.

Price, "Elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yunanistan'a saldırıya izin verilecek mi?

Yunan gazetecinin "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?" şeklindeki iddiasına karşılık ise Price, "NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesini istiyoruz. Yunanistan önemli bir müttefiktir. Türkiye önemli bir müttefiktir." yanıtını verdi.

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