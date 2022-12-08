BIST 4.827
DOLAR 18,64
EURO 19,59
ALTIN 1.069,26
HABER /  GÜNCEL

Afyonkarahisar'da inanılmaz kaza! Lastik tamir eden TIR'a baka bir TIR çarptı 2 kişi feci şekilde öldü

Afyonkarahisar'da inanılmaz kaza! Lastik tamir eden TIR'a baka bir TIR çarptı 2 kişi feci şekilde öldü

AFYONKARAHİSAR’da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve yanında bulunan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpan tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Abone ol

Kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü tırın lastiği patladı. Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı.

Lastik tamir edilen bölgeye çarptı

Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 03 VY 440 plakalı tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar’ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF Başkanı yeni yabancı kuralı planını duyurdu!
TFF Başkanı yeni yabancı kuralı planını duyurdu!
HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi yere fırlattı
HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi yere fırlattı
İsmailağa'daki istismar iddialarına AK Partiden ilk yorum: Lanetli bir suçtur
İsmailağa'daki istismar iddialarına AK Partiden ilk yorum: Lanetli bir suçtur
Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 yenildi
Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli'ye 3-2 yenildi
Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit
Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit
Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı
Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı
Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı
Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polis tutuklandı
Fenerbahçe, Alanyaspor'u hazırlık maçında mağLup etti
Fenerbahçe, Alanyaspor'u hazırlık maçında mağLup etti
Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması: ABD'ye sert eleştiri!
Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması: ABD'ye sert eleştiri!
ABD'nin F-16 kararı sonrası Yunan basını karıştı
ABD'nin F-16 kararı sonrası Yunan basını karıştı
Murat Kurum: Poşet fiyatları, 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Murat Kurum: Poşet fiyatları, 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Yusufeli Barajı ne zaman elektrik üretimine başlayacak?
Yusufeli Barajı ne zaman elektrik üretimine başlayacak?