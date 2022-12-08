6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'in fotoğrafını 'utanarak' takdim etti

İSTANBUL Sancaktepe'ye yerleşen Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını evlendirmesi ile gündemde. Kızı yıllar sonra herşeyi anlatıp dava yoluna gitmişti. Gündeme oturan Yusuf Ziya Gümüşel'in siyasilerle fotoğrafı çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'üzülerek ve utanarak takdim' ediyorum diyerek o resimleri paylaştı. Fotoğrafta yer alan AK Parti Sancaktepe İl Başkanı İsmail Erdem twitter hesabından açıklama yaptı.

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İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirmişti. Kızı yıllar sonra uğradığı 'cinsel istismarı' mahkemeye taşıyınca gündeme oturdu. 6 yaşından itibaren "eşi"nin tecavüzüne uğradığını belirten H.K.G, bu evliliği 'hoca' olan babasının organize ettiğini söylemişti.

Yusuf Ziya Gümüşel'in siyasilerle fotoğrafları çıktı

Skandal olay yıllar sonra patlak verince Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı H.K.G isimli kadının davasına müdahil oldu. Kızını 6 yaşında evlendiren Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in ise bugün siyasilerle olan geçmişi ortaya döküldü.

Üzülerek ve utanarak takdimimdir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem’in, Sancaktepe Belediye Başkanlığı döneminde 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirdiği ortaya çıkan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’i makamında ağırladığı fotoğrafı paylaştı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İktidarda fotoroman çekmeye meraklı bir kişi var zannediyorduk! Belediye başkanıyken çocuk istismarcılarına en büyük desteği veren, şimdi de AKP Ataşehir ilçe başkanı olan İsmail Erdem’i üzülerek ve utanarak takdimimdir.”

İsmail Erdem : Kınıyorum

Yusuf Ziya Gümüşel ile fotoğrafları ortaya çıkan İsmail Erdem ise fotoğraflara bir açıklama getirmeden twitter hesabından şunları yazdı:

-Basın yayın organlarında ve sosyal medyada, bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri üzülerek okuyoruz. Çocukların bu ve buna benzer her türlü istismarını kınıyorum Çocukların; çocukluk yaşlarındaki hak ve hukukunu korumak toplum olarak hepimizin görevidir.