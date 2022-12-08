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İşe CIA dahil oldu! CIA başkanı sırf bunun için Hakan Fidan'ı aramış bir daha görüşecek

İşe CIA dahil oldu! CIA başkanı sırf bunun için Hakan Fidan'ı aramış bir daha görüşecek

TÜRKİYE'nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonu CIA'yi gerdi. Bölgedeki askerleri için endişelenen ABD'nin gizli örgütü CIA devreye girdi. CIA Direktörü Hakan Fidan ile görüşecek.

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TÜRKİYE'nin Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik kara harekatı sinyali vermesini ABD yakından izliyor. ABD'nin önde gelen yayın organlarından Axios'un haberine göre, Türkiye'nin olası kara operasyonuna bir itiraz da Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) geldi.

Hakan Fidan ile görüşecek

CIA Direktörü William Burns'ün MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüşerek Suriye'ye yönelik hava operasyonuna sert tepki gösterdiği, bu durumun bölgedeki ABD askerlerini riske attığı uyarısında bulunduğu belirtildi.

CIA Direktörü Hakan Fidan'ı aramış

İki ABD'li kaynağa dayandırılan habere göre, Suriye'nin kuzeyinde omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni destekleyen veren ve yaklaşık 900 askeri bulunan ABD, Türkiye'nin kara harekatı başlatma ihtimalinden endişeli. Bir kaynak, Türkiye'nin geçen hafta düzenlediği hava saldırılarında ABD askerlerinin çok yakınındaki bir bölgenin vurulduğunu, bunun üzerine CIA Direktörü Burns'ün Hakan Fidan'ı aradığını belirtti.

Bir süredir Türkiye'ye karşı ABD'den daha fazla yardım isteyen Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Abdi de Axios'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara harekatı emri vermesini engelleme konusunda “ahlaki bir sorumluluğu” olduğunu savundu.

Tarih vermişlerde Türkiye bu ay... 

Dün Washington Post’a konuşan üç ABD’li yetkili, Türkiye’nin Suriye’ye kara operasyonunu bu ay başlatabileceğini söylemişti. Kaynaklar, bu durumun Suriye’deki ABD’lileri ve bölgede istikrarı riske atacağını savunurken, ABD ordu sözcülerinden Joseph Buccino da “Böyle bir adımın Suriye’de zor kazanılan güvenlik ve istikrarı tehlikeye düşürmesinden endişeliyiz” demişti.

Washington Post, ABD’nin Türkiye’yle artan gerilime rağmen Suriye Demokratik Güçleri’yle iş birliğini artıracağını da yazmıştı.

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