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Türkiye'ye 5 milyar dolar bir kaç güne geliyor! Suudi Arabistan maliye bakanı duyurdu

Türkiye'ye 5 milyar dolar bir kaç güne geliyor! Suudi Arabistan maliye bakanı duyurdu

SUUDİ ARABİSTAN Türkiye Merkez Bankası'na milyar dolar yolluyor. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedaan, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduatı 'birkaç gün içinde' yatıracaklarını söyledi

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Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki swap anlaşması kapsamında Suudi Arabistan yakın zamanda TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatıracağını duyurdu.

Bir kaç güne yatacak

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedaan yaptığı açıklamada, "Mevduat yatırıma işlemi kısa zamanda gerçekleşecek. İki ülke arasında karar alındı. Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor ve mevduat birkaç gün içinde içinde yatırılacak. Türkiye ile ilişkilerimizde büyük bir iyileşme var" diye konuştu.

2 ülke 22 Kasım'da anlaşmıştı

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı 22 Kasım'da da, mevduat yatırılması konusunda iki ülke arasında son görüşmelerin sürdüğünü bildirmişti.

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