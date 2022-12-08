Trabzonspor Crystal Palace maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Crystal Palace maçı golleri ve özeti

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını hazırlık maçları ile değerlendirmek isteyen Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken kazanan çıkmadı. İşte detaylar...

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Süper Lig'e verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Trabzonspor, ligin başlamasına kısa bir süre kala düzenlenen haızrlık mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

23 dakikada 3 gol

Karadeniz ekibi henüz 3. dakikada Trezeguet'in golüyle durumu 1-0'a getirirken, Crystal Palace'ın bu gole yanıtı gecikmedi. İngiliz ekibi 7. dakikada Odsonne Edouard ile skora eşitliği getirdi.

Trabzonspor 23. dakikada tekrar üstünlüğü yakalasa da Crystal Palace bu gole 63. dakikada Mateta ile yanıt verdi ve karşılaşmanın skorunu da belirlemiş oldu.

Bir önceki hazırlık mücadelesinde Hull City ile karşılaşan Trabzonspor, bu kez Crystal Palace ile kozlarını paylaştı.

Bordo-mavililer iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililerin golleri 3. dakikada Trezeguet ve 23. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

İngiliz ekibinin gollerini ise 7. dakikada Edouard ve 63. dakikada Mateta kaydetti.

Teknik adamlar karşılaşmayı takip etti

Öte yandan Regnum Carya 3 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar da izledi. Karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da takip etti.