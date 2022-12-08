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Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber!

Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber!

Galatasaray'ın İspanya ekibi Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi.

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Sarı-kırmızılılar, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"İç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"

"Galatasaray Futbol A Takımı’nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün’ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

4 hafta sahalardan uzak kalabilir
2026'ya kadar kulübü ile yeni sözleşme imzalayan Yunus Akgün'ün sahalardan 4 hafta civarı uzak kalması bekleniyor.

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