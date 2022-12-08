Bakan Dönmez müjdeyi verdi! 4 milyon haneye dev destek geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada 4 milyon haneye destek yapılacağını ifade ederek, “Yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL’lik yardım yapılacak olup 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya’da kurulacak doğal gaz ticaret merkezine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kış aylarında olumsuzluk yaşamamayı hedefliyoruz"

Bakan Dönmez ayrıca "Avrupa ülkeleri önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklerken toplam yaklaşık 6 milyar m3 kapasiteye sahip ve yüzde 100 dolu olan Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi ile Tuz Gölü yer altı depolama tesisinin mevcut kapasitesini iki yıl içerisinde 10 milyar m3'e çıkaracağız. Toplam geri üretim kapasitesi ise günlük 155 milyon m3'e ulaştıracağız. Altyapı tesislerimiz ve kaynak esnekliğimiz sayesinde kış aylarında, bir olumsuzluk yaşamamayı hedefliyoruz" dedi.

2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır.

4 milyon haneye 3 milyar TL’lik yardım

Bakan Dönmez, yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL’lik yardım yapılacağını belirterek, “2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır. Avrupa ülkeleri önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklerken toplam yaklaşık 6 milyar m3 kapasiteye sahip ve yüzde 100 dolu olan Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi ile Tuz Gölü yer altı depolama tesisinin mevcut kapasitesini iki yıl içerisinde 10 milyar m3'e çıkaracağız” ifadelerini kullandı.