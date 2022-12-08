6 yaşında kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'in diğer çocukları konuştu! Ağlayarak gelinlikli resimlerini...
İsmailağa Cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hakkında, 6 yaşındaki kızını dini nikahla 29 yaşındaki adamla evlendirmek suçlamasıyla dava açıldı. Gümüşel ortalarda gözükmezken 3 çocuğuna video çekip kardeşlerini suçladı. Gelenlikli fotoğrafı 'hafızlık etkinliğinde çekildi' diye savunan Gümüşel kardeşler, ablalarının 14 yaşında nasıl anne olduğunu anlatmadılar. Kendilerinin de çocukken gelinli fotoğrafları olduğunu belirten kardeşler bunları da gösterdiler.
İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi skandalı ile Türkiye gündemine oturdu. İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği ortaya çıktı. Bugün 24 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G, 18 yıl sonra yargıya gidebilme cesareti gösterdi. Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'in, 6 yaşında evlendirildiği Kadir İstekli'nin tecavüzünü yaşadıklarını ifadesinde anlattı. Kocasını konuşturup kaydettiği sesini savcılığa verdi. Günlerdir suskun kalan Gümüşel ailesi, bugün üç çocuklarına video çektirip, 6 yaşında evliliği yalanlatmaya çalıştı. Ancak kardeşlerin sadece gelinlikli fotoğrafı yalanlayıp, diğer fotoğraflar bir açıklama getirmediler. İşte kardeşlerini suçlayan 3 ismin anlattıkları:
Savcılığın hazırlayıp, mahkemenin de kabul ettiği iddianameye göre, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K. Gümüşel, 6 yaşındayken bir tarikat üyesiyle evlendirdi. H.K. Gümüşel, 6 yaşından itibaren cinsel istismara ve tecavüze uğradı. 13 yaşında hamile kaldı, 14 yaşında anne oldu. Yaşadıklarını kocası olacak Kadir İstekli'yi konuşturarak sesini kaydedip savcılığa verdi. Kamuoyundan ve AK Parti'den gelen tepki sonrası Gümüşel ailesinden ilginç bir adım geldi.
Tartışmalar devam ederken sessizliğini koruyan Hiranur Vakfı kurucusu Yusf Ziya Gümüşel’in diğer çocuklarından açıklama geldi. Yayınladıkları video ile kardeşlerinin iddiasını reddeden Gümüşel ailesi, çocuğa giydirilmiş gelinlikli fotoğrafların ise Kur’an’a geçişte ya da Kur’an hatim edilmesi etkinliklerinde çekildiğini savundu. Ablalarının iddialarını reddeden kızkardeşler şunları söyledi:
-“Ben H.T.G abisiyim... Ben Fatma Betül Gümüşel’in, H.T.G’in kız kardeşiyim 21 yaşındayım. Ben Ayşe Leyla Gümüşel, H.T.G’in kız kardeşiyim 19 yaşındayım. Bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen elindeki yerlerde kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi.”