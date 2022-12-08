6 yaşında kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'in diğer çocukları konuştu! Ağlayarak gelinlikli resimlerini...

-“Ben H.T.G abisiyim... Ben Fatma Betül Gümüşel’in, H.T.G’in kız kardeşiyim 21 yaşındayım. Ben Ayşe Leyla Gümüşel, H.T.G’in kız kardeşiyim 19 yaşındayım. Bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen elindeki yerlerde kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi.”