Aslı Baykal bombası! DSP'nin başına geçiyor, Meclis'te grup kuracak...

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa edip, CHP yönetimini topa tuttu. Son dönemdeki açıklamalarıyla AK Parti iktidarına destek veren Aslı Baykal'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Aslı Baykal, DSP'nin Genel Başkanı oluyor... AK Parti ve MHP'nin yanında Cumhur İttifakı'na katılıp, Meclis'te grup kuracak...

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Aslı Baykal'ın CHP'den istifa etmesinin ardından senaryolar birbirini kovalıyor. Yeni parti kuracağı iddialarını 'şimdilik' kaydıyla yalanlayan Aslı Baykal'la ilgili son kulis bilgisini Odatv yazarı Hürrem Elmasçı yazdı. CHP'yi 'gayrı milli' ilan edip iktidara destek veren açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aslı Baykal'ın, Bülent Ecevit'in DSP'sine genel başkan olacağı iddia edildi. İşte Elmasçı'nın o yazısı...

Aslı Hanım çıkışlarıyla bazı ezberleri bozdu

ABD vatandaşı, Kafkasya göçmeni eski Kuvayi Milliye’ci Tekel memuru olan Hüseyin Hilmi Bey ile Mısır göçmeni (aslen Giritli olduğu da iddia edilir) Feride Hanım’ın torunu Aslı Baykal’ın çıkışı Ankara kulislerinde çok konuşuluyor.

Ne yalan yazayım Aslı Hanım çıkışlarıyla bazı ezberleri bozdu. Ankara’da her çıkış yapan politik kişilik hakkında “ne yapmak istiyor” sorusu konuşulur.

Aslı Baykal DSP'nin başına geçecek...

Aslı Hanım için Ak Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. Hiç öyle değil demek isterdim ama Ankara’da siyasi taktikler hiç bitmez çocuklar. Şöyle ki…

Deniliyor ki, “Aslı Hanım DSP başına geçecek!”

Ben de tabii ki sordum, “etkisiz DSP başına niçin geçsin ki?”

Cumhur İttifakı'ndan 20 vekil istedi

Meğerse konu başla imiş çocuklar. Aslı Baykal’ın hesabı şuymuş, 2023 seçiminde Cumhur İttifakı yanında yer alıp, mecliste grup kuracak kadar milletvekili almak istiyormuş! Olur mu bilmem. Ama CHP içindeki çok insanın kafasını karıştıracaktır.

Kılıçdaroğlu evdeki bulgurdan da olacak

Hiç kusura bakmasın Kılıçdaroğlu, ekibi liberaller sağcıların sözünü çok dinleyip CHP tabanını küstürmek için elinde geleni yaptığını kimsenin görmediğini mi sanıyor? “Evdeki bulgurdan” olacağını kimse söylemiyor mu CHP genel başkanına?

Sanki Kılıçdaroğlu kandırılıyor gibi...

CHP genel merkezinde neler olduğunu da yazmak istiyorum; koltuğunu korumak ve koltuk sahibi olmak isteyenler sanki Kılıçdaroğlu’nu kandırıyor gibi…

Ay ben de Aslı Baykal gibi mi oldum ne? Milli damarım tuttu…