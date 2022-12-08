Bitmiyor! Doktor ve sekreterini feci şekilde dövdüler sebebi de çok vahim!

Trabzon'da acil serviste görevli doktor A.K. ve sekreteri G.B., hasta ve hasta yakınları tarafından darp edildi. Beyaz kod verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Sağlıkçılara yapılan şiddet bir türlü bitmiyor. Acil serviste görevli doktor A.K. ve sekreteri, hasta ve hasta yakınları tarafından feci şekilde dövüldü.

Trabzon'da, Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.K'nin, tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdiği hasta ve yakınları ile sekreter G.B. arasında sözlü tartışma yaşadı.

Doktoru başından darp ettiler

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları ile doktor A.K. ve sekreter G.B. arasında arbede yaşandı. Doktor A.K. başından darp edildi.

"Beyaz kod" verildi

"Beyaz kod" verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları 2 hasta yakınını emniyete götürdü.

"Olayın takipçisi olacağız"

Hastaneye gelerek doktor A.K'nin durumuna ilişkin bilgi alan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, olayı kınadıklarını söyledi. Olayın takipçisi olacaklarını belirten Usta, şöyle devam etti:

"'Niye bağırıyorsun' diye saldırıya geçmiş"

"Hekimimiz hastayla ilgilendikten sonra serum tedavisi için müşahede alanına yönlendiriyor. Sekreterimiz de biraz beklemelerini, evrakları alarak gitmeleri gerektiğini söylüyor. O da 'Niye bağırıyorsun?' diyerek saldırıya geçiyor. Özellikle doktorumuza. Ortada herhangi bir olay yok. Biz kaynaklı herhangi bir sorun yok. Maalesef muhatap olan biz oluyoruz."

"Başında bir açılma ve şişkinlik var"

Usta, hastanede günde 800-900 kişiye bakıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Böyle olaylar hem motivasyonu ortadan kaldırıyor hem güveni yok ediyor. Şu anki tabloda özellikle bu iki arkadaşımız, sekreterimiz ve hekimimiz psikolojik olarak yıpranmış durumda. Aynı zamanda hekimimize de darp oluşmuş durumda. Başında bir açılma ve şişkinlik var. Onunla ilgili de henüz yaşamsal anlamda bir sıkıntısı olmamakla birlikte biraz gözlem altında durması gerekiyor."

"En çalışkan doktorumuz buna maruz kaldı"

Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Ulusal da bu tür olayların tekrarlamaması için ellerinden geleni yaptıklarını ama yine de bu tür olaylarla karşılaştıklarını kaydederek "Biz hastalarımızın iyiliği için uğraşırken en çalışkan sekreterimiz, en çalışkan doktorumuzun böyle bir olayla karşılaşmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.