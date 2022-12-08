Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirdiği kızı kimdir ifadesi ve ses kaydı: Kadir ayaklarımı okşadı ve...
İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi skandalı ile Türkiye gündemine oturdu. İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği ortaya çıktı. Bugün 24 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G, 15 yıl sonra yargıya gidebilme cesareti gösterdi. Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, 6 yaşında evlendirildiği Kadir İstekli'nin tecavüzünü yaşadıklarını ifadesinde anlattı.
İSTANBUL Sancaktepe'de örgütlü olan Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin 6 yaşında evlendirildiğinin ortaya çıkması gündeme oturdu. Herşey bugün 24 yaşında olan H.K.G'nin 15 yıl sonra olayı yargıya taşımasıyla ortaya saçıldı. H.K.G. cemaat üyesi babasının kendisini 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdiğini açıkladı. Mahkemeye verdiği ifadesinde ise 6 yaşından itibaren uğradığı cinsel istismarı anlattı. İsmailağa Cemaati’yle bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel olay ortaya saçılınca 'kızının akli melekelerinin' yerinde olmadığını iddia etti. İşte Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının verdiği ifade ile yaşadıkları ve boşandığı kocası Kadir İstekli'nin savunması...
6 yaşında nasıl evlendirildi? : 2006’da Hiranur Vakfı’nı kuran Yusuf Ziya Gümüşel, İstanbul Sancaktepe’de dev bir külliye inşa ettirdi. Gümüşel’in kızı H.K.G. 1998’de İstanbul Fatih’te doğdu. İstanbul Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Gümüşel ailesi, Çengelköy’de müritlerin oturduğu bir apartmanda yaşıyordu. Karşı dairede ise 29 yaşındaki Kadir İstekli yaşıyordu. Henüz 6 yaşındayken H.K.G’ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirip, Kadir İstekli'yi gösterip “O artık senin kocan” dediler. Kadir, onu bir fotoğrafçıya götürüp evlilik fotoğrafı çektirdi.
Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının ifadesi : Kadir ayaklarıma dokunup : Bugün 24 yaşında olan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, 15 yıl önce yaşadığı travmaya atlamadı. Kocasından boşanan H.K.G, olayı yargıya taşı. İfadesinde H.K.G. imam nikahı kıyıldıktan bir gün sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:
-“Kadir, vücudumu okşadı, ayaklarıma sürtünüp daha sonra ayaklarıma boşaldı. Ben ağladım. Kadir evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. ‘Sen benim karımsın, ben senin kocanım’ dedi. ‘Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez. Bak annenle baban kimseye söylemiyor’ dedi. Annem ile babam Kadir’e ‘Damadım’ diyordu.”
Bir yıl sonra Sapanca'da tecavüz : Bir yıl sonra H.K.G, anne ve babasıyla memleketleri Sakarya Sapanca’ya gitti. Kadir de yanlarındaydı. Sapanca’daki evlerinin ikinci katında Kadir, H.K.G.’ye tecavüz etti. H.K.G. önceleri anne ve babasının yaşadığı kabustan haberinin olmadığını düşündü. Ancak daha sonra Kadir ona babasının onayını aldığını söyleyecekti.