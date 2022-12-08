Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirdiği kızı kimdir ifadesi ve ses kaydı: Kadir ayaklarımı okşadı ve...

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının ifadesi : Kadir ayaklarıma dokunup : Bugün 24 yaşında olan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, 15 yıl önce yaşadığı travmaya atlamadı. Kocasından boşanan H.K.G, olayı yargıya taşı. İfadesinde H.K.G. imam nikahı kıyıldıktan bir gün sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

-“Kadir, vücudumu okşadı, ayaklarıma sürtünüp daha sonra ayaklarıma boşaldı. Ben ağladım. Kadir evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. ‘Sen benim karımsın, ben senin kocanım’ dedi. ‘Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez. Bak annenle baban kimseye söylemiyor’ dedi. Annem ile babam Kadir’e ‘Damadım’ diyordu.”