Citroen'den yıl sonuna özel sıfır faizli kredi kampanyaları

Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli kredi seçeneklerini müşterilerine sunan Citroen, ay boyunca PSA Finans ile müşterilerini satış mağazalarına bekliyor.

Abone ol

Citroen, çeşitli modellerinde müşterilerine sıfır faizli kredi kampanyaları sunuyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla farklı deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkanı sunan 2022 model Citroen C3, ÖTV martah güncellemesine ek olarak 426 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla sunuluyor.

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroen C4 ise 80 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi fırsatına ek olarak takasa otomobil verecek müşteriler için 30 bin TL takas desteği fırsatlarıyla 648 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Kompakt hatchback sınıfında kendine özgü tasarımıyla fark yaratan yeni Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4, 865 bin 500 TL'ye duvar tipi şarj aleti ve 1 yıllık enerji hediyesiyle beraber satın alınabiliyor.

Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan 2022 model yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi ve 40 bin TL takas desteği imkanıyla 978 bin TL'den başlayan fiyatlarla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, geniş iç mekanıyla birlikte iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 80 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği dışında takasa otomobil verecek müşteriler için 30 bin TL takas desteği ile 630 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sıfır faizli kredi fırsatı

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroen Berlingo kombi de 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kombivan sınıfında modüler tasarımlı 2022 model Citroen Berlingo van, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 120 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 120 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle, Jumpy Van L3 modeli için ise 100 bin TL 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 120 bin TL’ye 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuyor. Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 220 bin TL’ye 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile kullanıcılarla buluşturuyor.