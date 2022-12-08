TOKİ'nin 4. etap takvimi belli oldu! İşte kura çekilecek iller listesi

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.

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İlk Evim sosyal konut projesinde üçüncü etap kuralarının dün tamamlanmasının ardından, TOKİ dördüncü etap kuraları için takvimi sosyal medyadan duyurdu.

4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

İşte 4. etap kuralarında yer alacak iller

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura cekilecek.

Kura çekimi yapılacak iller; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat olarak açıklandı.

Mart 2023'e kadar etaplar halinde tamamlanacak

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.