Çin'in pazardaki payı yüzde 56'ya ulaştı Avrupa ve ABD tedirgin

Elektrikli araçlara (EV) geçiş süreci, küresel otomotiv sektöründeki güç dengelerini de değiştirebilir. Çin’in EV bataryalarında açık ara hakim güç olması ve pazarın yüzde 56’sını elinde bulundurması Avrupa ve ABD’yi endişelendiriyor.

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Küresel otomotiv sektöründe elektrikli araçlara (EV) geçiş için yaşanan hızlı dönüşüm, başta Avrupa olmak üzere Batı’nın bir alanda daha Çin’e ve Asya’ya bağımlılığını artırıyor olacak.

Sektör yöneticileri ve politika yapıcılar, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve küresel ekonomide tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmaya çalıştığı bir süreçte EV bataryalarının küresel otomotiv sektörünün geleceğinde bir bağımlılık sorunu yaşanabileceği konusunda endişeli.

Ekonomim.com'un haberine göre, 2019 yılında 17 milyar dolar olan EV batarya pazarı, Çin’den Avrupa Birliği’ne içten yanmalı motorlu araçların satışının kaldırılması hedeflerine paralel çok hızlı büyüyor ve SNE Research tahminlerine göre 2028 itibariyle 95 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak.

Çin'in batarya hakimiyeti korkutuyor

Elektrikli araç pazarı ve lityum-ion bataryalar konusunda uzmanlaşmış veri analitiği şirketi Benchmark Minerals’ın yapmış olduğu bir analizde, Türkiye’nin otomotivdeki önemli ihracat pazarı Avrupa’da otomobil sektörünün geleceğinin Çinli batarya üreticileri tarafından domine edileceği öngörülüyor.

Financial Times konuya ilişkin analizde onlarca yıl boyunca içten yanmalı motor üretiminin küresel merkezi olan Avrupa otomotiv sektörünün, elektrifikasyon sürecinde hakimiyeti bataryalardaki gücü dolayısıyla Çin’e kaptıracağı öngörülüyor.

Sektörde dengeleri değiştirebilir

Çin, geleneksel otomotiv sektöründe Avrupa ve ABD ile rekabet edebilecek bir motor teknolojisi geliştirmekte nispeten geç kaldığından, elektrikli araçlardaki bu güç, küresel otomotiv sektöründeki dengeleri de değiştirebilir.

Batarya pazarının açık ara lideri olan Çin ise kendisini dünyanın batarya üreticisi olarak konumlandırmaya çalışıyor.

Benchmark Minerals tahminlerine göre Çin’in 2031 itibariyle Avrupa’da 332 gigawatt/saat (gwh) üretim kapasitesi olacak ve bu kapasiteyle Avrupa’nın en büyük batarya tedarikçisi konumuna gelecek. Güney Kore ise 192 gwh ile ikinci sırada gelecek. Bu iki ülkeyi Fransa ve İsveç takip edecek. ABD’nin Avrupa batarya pazarında beşinci sırada olması, EV devi Tesla’nın Berlin’deki fabrikasına rağmen Almanya’nın ise altıncı sırada yer alması öngörülüyor. Norveç ve İngiltere ise diğer batarya üretimi yapan ekonomiler olacak.