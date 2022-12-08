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Kısmetse Olur bomba gibi geliyor! Cinsellik olacak mı? sorusuna verilen cevap herkesi şoke etti!

Bir döneme damgasını vuran ve reyting rekorlarını altüst eden efsane program Kısmetse Olur 5 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Yarışmayla ilgili sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtlayan programın resmi hesap yöneticisi, "Cinsellik olacak mı?" sorusuna verdiği cevap ile herkesi şoke etti. İşte detaylar...

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Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur'un yeniden başlayacak olması yarışmanın hayranlarını heyecanlandırdı. Başarılı sunucu Öykü Serter'in sunumuyla 12 Aralık saat 18:30'da sevenleriyle buluşacak Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sosyal medya hesabından soru cevap yapıldı.

Her şey sansürsüz yayınlanacak
Sorulara cevap veren sayfa yönetici, kavgaların sansürsüz yayınlanacağını söyleyerek "Aşkın içinde kavga da var mutluluk da. Ama sansür yok" dedi. Yarışmanın kurgu olup olmadığıyla ilgili iddiaya da açıklık getiren yönetici, "Kurgu istesek dizi yapardık. Burada her şey gerçek" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da yeni bölümleri YouTube kanalında yayınlanacak olan yarışmada seks olup olmayacağını sordu. Bu soruya da cevap veren yönetici, sadece utangaç emoji kullanarak kafa karıştırdı.

Kısmetse olur ne zaman?
Sunuculuğunu Öykü Serter'in yapacağı yarışmada 9 erkek 9 kadın yarışmacı aynı evde kalarak birbirini tanımaya çalışacak. 5 yıl aranın ardından yeniden başlayan yarışma, 12 Aralık'ta Youtube kanalında yayınlanmaya başlayacak.

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